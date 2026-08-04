Freedom Global: На фондовом рынке низкая активность продавцов и покупателей

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Во вторник, 4 августа, российский фондовый рынок с самого открытия торгов проводит день в минусе, торги идут вяло и на низких объёмах. К середине дня номинированный в рублях индекс Мосбиржи снизился на 0,68%, а долларовый РТС – на 0,7%.

Фондовый рынок, по всей видимости, корректируется после двухдневного роста, но активность как продавцов, так и покупателей низкая. Сильно упасть рынку пока не позволяет растущая нефть, в то же время пессимистичный фон создают атаки украинских БПЛА на склады крупных ретейлеров и ужесточившаяся на этом фоне риторика некоторых депутатов Госдумы относительно необходимости поставить Россию «на военные рельсы».

Нефть Brent сегодня прибавляет в цене 2,4%, подрастая до $85,77 за баррель. Восходящей динамике на рынке, возможно, способствует прогноз Saudi Aramco относительно роста мирового спроса на нефть во 2 полугодии 2026 года на 2 млн баррелей в день до 107,1 млн б/с, а также заявления Ирана относительно необходимости сохранения иранского контроля над Ормузским проливом. Мы ожидаем динамику Brent сегодня в коридоре $83-87 за баррель.

Металлы тоже растут в цене. Золото сегодня дорожает на 0,37%, до $4106 за унцию, серебро прибавляет в цене 1,74%, платина растёт на 2,83%, палладий – на 2,64%.

В Европе резко подскочила вверх стоимость газа: на нидерландской бирже TTF цена фьючерса на природный газ повышается на 4,3%, до $729 за тыс. куб/м.

На фондовом рынке в лидерах роста в моменте находятся акции СОЛЛЕРСа (+8,3%), МКПАО «Циан» (+2,6%), привилегированные акции Сбербанка (+1%) и обыкновенные акции Сбербанка (+0,9%).

В аутсайдерах находятся бумаги ОВК (-4,7%), НПО «Наука» (-4,32%), «М.Видео» (-4,3%) и «Русолово» (-4,2%).

Драйвером роста акций производителя автомобилей СОЛЛЕРС, возможно, сегодня выступают данные «Ассоциации европейского бизнеса» о том, что в июле автомобильный рынок России вырос на 0,3%. Это не самая лучшая динамика, но она показывает, что российский авторынок постепенно восстанавливается.

Акции «Объединённой вагонной компании» снижаются сильнее рынка без новостей, но, возможно, на падение капитализации этой компании влияет недавно вышедшая бухгалтерская отчётность по РСБУ за 1 полугодие 2026 года, показавшая снижение выручки на 7% г/г и одновременный рост чистой прибыли в годовом выражении за счёт разовых факторов.

Рубль сегодня днём торгуется смешанно. Пара CNY/RUB на Московской бирже в моменте понижается на 3 коп., до 12,06 руб. Пара USD/RUB, наоборот, идёт вверх и дорожает на 71 коп. до 81,11 руб., а EUR/RUB - на 88 коп., до 93,39 руб.

До конца торгов ожидаем индекс Мосбиржи в диапазоне 2240–2290 пунктов. Доллар может двигаться в диапазоне 81–82 руб., евро – 93-92 руб., юань - 11,9–12,2 руб.