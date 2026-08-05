Freedom Global: Фондовый рынок отреагировал на падение нефтяных цен

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Во вторник, 4 августа, российский фондовый рынок позабыл про оптимистичное начало месяца и вышел в минус. Номинированный в рублях индекс Московской биржи к вечеру снизился на 0,57%, опустившись чуть ниже 2250 пунктов, а долларовый РТС - на 0,56%. Активность инвесторов на рынке низкая, объёмы торгов тоже невысокие. Резкий разворот цен на нефть в середине дня от достаточно уверенного роста котировок к обвалу после заявлений министра финансов США Скотта Бессента оказал определённое давление на российские фондовые индексы. В то же время, несмотря на падающую нефть и геополитический негатив, обвала российского фондового рынка всё-таки не случилось. По всей видимости, поддержку недооценённому фондовому рынку оказали положительные корпоративные новости и спрос инвесторов на бумаги «второго эшелона».

Цена Brent сегодня на вечерней сессии рухнула на 4,1% до $81,31 за баррель после заявления Скотта Бессента о том, что США и Иран могут заключить сделку по Ормузскому проливу и восстановить там нормальное судоходство уже сегодня или завтра. Хотя информацию о сделке иранская сторона не подтвердила, в американском Минфине уже амбициозно заявляют о том, что ожидают в ближайшее время падения цен на нефть. Мы ожидаем динамику цены нефти Brent на этой неделе в рамках $80-86 за баррель, если новости о возможной сделке не подтвердятся.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции СОЛЛЕРСа (+6,6%), «Алросы» (+2,2%), группы «Сегежа» (+2%), «Русала» (+1,8%).

Лидерами понижения на фондовом рынке оказались обыкновенные акции «Мечела» (-5,6%), акции КЛВЗ «Кристалл» (-5,4%), привилегированные акции «Мечела» (-4,6%), акции «М.Видео» (-4,3%).

Акции СОЛЛЕРСа (+6,6%) выросли без новостей, но, скорее всего, драйвером их роста могли стать данные «Ассоциации европейского бизнеса» о том, что автомобильный рынок России в июле вырос на 0,3%. При этом группа СОЛЛЕРС увеличила объём продаж новых автомобилей в июле на 10% к предыдущему месяцу до 1150 машин, показав динамику значительно лучше рынка в основном за счёт расширения продуктовой линейки.

Обыкновенные акции «Мечела» (-5,6%) упали после публикации слабой отчётности «Уральской кузницы», дочерней компании «Мечела». Согласно данным отчётности по РСБУ за 1 полугодие 2026 года, «Уральская кузница» сократила выручку на 60% в годовом выражении, а чистую прибыль – в 5,3 раза к аналогичному периоду 2025 года. Соответственно, инвесторы ожидают, что слабые результаты «дочки» могут негативно повлиять на консолидированную отчётность всего «Мечела» по МСФО за 1 полугодие 2026 года.

Из корпоративных новостей дня можно отметить состоявшееся повторно годовое общее собрание акционеров МКПАО «Русагро», в повестке дня которого были вопросы о дивидендах. Напомним, что 30 июня ГОСА «Русагро» не состоялось из-за отсутствия кворума и было перенесено на сегодня. Результаты повторно проведённого ГОСА «Русагро» оказались в контексте дивидендов ожидаемо неоднозначными. Так, акционеры проголосовали против выплаты дивидендов по итогам 2025 года, поддержав рекомендацию совета директоров не выплачивать дивидендов за прошедший год по причине падения чистой прибыли компании по МСФО за 2025 год в 1,5 раза до 20 млрд руб. Однако одновременно акционеры одобрили выплату специального дивиденда в размере 16,48 руб. на акцию. Источником для выплаты спецдивиденда «Русагро» станет нераспределённая прибыль прошлых лет. Таким образом, этот спецдивиденд будет первой дивидендной выплатой «Русагро» с момента редомициляции эмитента в Россию и за последние пять лет (в предыдущий раз компания выплатила дивиденды только в 2021 году). Дивидендная доходность по акциям «Русагро» составит 16,1%, что является весьма высоким показателем для российского фондового рынка.

Рубль после падения накануне показал разнонаправленную динамику к разным валютам. Биржевой курс пары CNY/RUB снизился на 5 коп., до 12,04 руб. Пара USD/RUB взлетела на 91 коп., до 81,30 руб., а пара EUR/RUB - на 1 руб. 13 коп., до 93,62 руб.

Мы полагаем, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2200-2300 пунктов. Наши ожидания по курсам доллара, евро и юаня: 80–82 руб., 92–94 руб. и 11,8–12,2 руб. соответственно.