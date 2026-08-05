Freedom Global: Российский рынок выражает осторожный оптимизм

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global

Днем 5 августа номинированный в рублях индекс Мосбиржи поднимается на 0,93%, а долларовый РТС растет на 0,9%.

Нефть продолжает демонстрировать высокую волатильность, однако внешнеполитический фон немного смягчился. Демократическая фракция в Сенате США заблокировала ускоренное принятие закона об «адских» санкциях против российской экономики. Группа бывших российских и европейских госчиновников высокого уровня провела переговоры по Украине. Эти новости наряду с корпоративными обеспечили российский рынок акций драйверами роста.

Нефть Brent сегодня дорожает на 1,64%, до $80,66 за баррель, после ухода ниже $80 накануне. Пока не подтверждаются заявления американских официальных лиц о том, что уже сегодня или завтра США и Иран заключат сделку по Ормузскому проливу.

Цена газа в Европе на нидерландской бирже TTF корректируется вниз: фьючерс на природный газ снижается на 2,03%, до $664 за тыс. куб. м.

Золото дорожает на 1,5%, до $4215 за унцию. Серебро растет в цене на 2,22%, платина — на 0,35%, палладий — на 1,1%.

В лидеры роста вышли Группа Астра (+17,1%), SFI (+14,1%), ОГК-2 (+6,7%) и Селигдар (+4,4%). В аутсайдерах оказались Русагро (-2,1%), Сегежа (-1,9%), СОЛЛЕРС (-1,6%) и КАМАЗ (-1,5%).

Акции Группы Астра в моменте поднимались на 22%, что, по всей видимости, стало реакцией на сделку, которая позволит улучшить конкурентные позиции на рынке систем управления базами данных (СУБД) и расширить продуктовую линейку и клиентскую базу. Дочерняя компания группы Тантор Лабс приобрела у разработчика баз данных МТ-Интеграция исключительное право на СУБД Персей, доля рынка у которой составляет около 3%. В Астру перейдет команда, разработавшая и развивающая этот продукт. Мы подтверждаем целевую цену по акции Астры на уровне 250 руб. и рейтинг «держать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).

Акции Русагро падают после решения повторно проведенного ГОСА об отказе от дивиденда за 2025 год. В то же время компания утвердила спецдивиденд в размере 16,48 руб. на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Рубль перешел от снижения к росту. Пара CNY/RUB на Московской бирже в моменте понижается на 0,02 руб., до 12,02. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах опустилась на 0,19 руб., до 81,11, пара EUR/RUB корректируется на 0,14 руб., до 93,59.

Прогноз для индекса Мосбиржи до конца текущих торгов: диапазон 2280–2320 пунктов. Актуальный коридор для Brent: $79–83 за баррель. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю: 81–82, 93–94 и 11,8–12,1 соответственно.