Freedom Global: Фондовый рынок днём раскачивался в разные стороны

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В четверг, 6 августа, российский фондовый рынок раскачивается из стороны в сторону, открывшись с утра в небольшом плюсе и превысив 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, но к полудню развернувшись в обратную сторону. К середине дня номинированный в рублях индекс Мосбиржи упал на 1,4%, а долларовый РТС – на 1,39%.

Изменению настроений инвесторов способствовал нестабильный геополитический фон. По сообщениям американских СМИ, демократы в Сенате всё-таки обсуждают возможность ускоренного принятие закона об «адских санкциях» против России, если в закон будут внесены корректировки, ограничивающие полномочия президента США вводить и отменять пошлины для третьих стран, импортирующих углеводороды и уран из России. Опасения принятия такого закона нивелировали утренний позитив от Росстата, сообщившего накануне вечером о дефляции потребительских цен в РФ за прошедшую неделю, зафиксированной впервые с середины мая. Но, по всей видимости, новости о возможных новых санкциях пугают «быков» и активизируют продавцов акций, нивелируя положительные новости от Росстата или корпоративные новости.

Цена нефти Brent сегодня повышается на 1,04%, до $80,28 за баррель, отыграв вчерашнее падение ниже $80 за баррель. О том, будет ли всё-таки заключена сделка по Ормузскому проливу, официальные лица США и Ирана уверенно не говорят, хотя СМИ сообщают, что непубличные переговоры между странами ведутся. Ожидаем сегодня динамику цены Brent в коридоре $79-83 за баррель.

Цены металлов сегодня движутся разнонаправленно. Золото растёт на 0,47%, до $4325 за унцию, в то время как серебро дешевеет на 0,55%, платина продолжает рост и повышается в цене на 1,06%, а палладий дорожает на 1,25%.

Цена газа в Европе на нидерландской бирже TTF после падения в среду сегодня возобновила рост: фьючерс на природный газ дорожает на 3,8%, до $659 за тыс. куб/м.

На фондовом рынке в лидерах роста в моменте, хотя немногочисленными, оказались акции Софтлайна (+8,4%), «Селигдара» (+4%), «Русолово» (+3,9%) и МКПАО «Циан» (+2,8%).

В аутсайдерах в данный момент находятся бумаги МКПАО «Русагро» (-13,8%), группы «Сегежа» (-8,5%), ОАК (-4,7%) и «Евротранса» (-4,3%).

Акции Софтлайна на падающем рынке показывают сильный рост без новостей. Возможно, что акции растут в ожидании сильных финансовых результатов по МСФО за 2 квартал 2026 года, которые будут опубликованы в конце августа, также возможно, что рост этих бумаг мог быть связан с тем, что на фоне снижения ключевой ставки компания может выиграть от привлечения заёмных средств под более низкие процентные ставки.

Акции МКПАО «Русагро» падают уже второй день. Главной причиной обвала, особенно сегодняшнего, мы считаем наступление сегодня даты закрытия реестра акционеров для получения спецдивиденда, но сроки закрытия дивгэпа будут зависеть от корпоративных новостей и финрезультатов за 1 полугодие 2026 года, ожидаемых к концу месяца.

Рубль сегодня днём торгуется смешанно. Пара CNY/RUB на Московской бирже в моменте понижается на 1 коп., до 12,09 руб. Пара USD/RUB, наоборот, растёт на 64 коп. до 81,61 руб., а EUR/RUB - на 69 коп., до 94,22 руб.

До конца торгового дня ожидаем индекс Мосбиржи в коридоре 2270–2220 пунктов. Доллар может двигаться в диапазоне 81–82 руб., евро – 94-95 руб., юань - 11,9–12,2 руб.