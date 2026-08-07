Freedom Global: Индекс Мосбиржи не удержался на достигнутом локальном максимуме

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В четверг, 6 августа, российский фондовый рынок начал торги небольшим ростом, а завершил прямо противоположной динамикой. Номинированный в рублях индекс Московской биржи к вечеру упал на 0,6%, не удержав достигнутый утром уровень в 2300 пунктов, а долларовый РТС - на 1,2%. По всей видимости, стабильно закрепиться выше 2300 пунктов рынку мешают очень переменчивая геополитика и неустойчивые цены на нефть. Однако есть шанс, что в конце текущей или на следующей неделе рынок сможет преодолеть этот оказавшийся непростым уровень сопротивления. Новости от Росстата об имевшей место на прошлой неделе недельной дефляции создают рынку осторожный оптимизм, но для сильного движения наверх нужны более мощные импульсы. Например, такими импульсами могут быть отчётности «голубых фишек» по МСФО за 1 квартал, но из «фишек», способных обеспечить рынку устойчивое движение наверх, пока положительно отчитался только Сбербанк. В настоящее время рост происходит преимущественно в недооценённых акциях «второго эшелона», который быстро исчерпывается. До отчётов «грандов» фондового рынка ещё время есть, да и в августе возможны неприятные сюрпризы, поэтому, видимо, «быки» не спешат на штурм новых вершин. Растущий тренд, как мы уже говорили ранее, пока выглядит недостаточно устойчивым.

Цена Brent сегодня на вечерних торгах выросла на 2,9%, до $81,76 за баррель, отыграв вчерашнее небольшое снижение и вновь вернувшись выше $81 за баррель. Ситуация со «сделкой» Ирана и США по Ормузскому проливу начинает, как и ожидалось, приобретать комический характер, когда США заявляют о том, что политику в Ормузском проливе устанавливают именно они, а Иран и Оман, по сообщениям арабских СМИ, договорились об открытии временного свободного коридора через Ормуз до заключения официального соглашения с США. Йеменские хуситы категорически заявляют, что по-прежнему будут сохранять блокаду Красного моря и связанных с ним судоходных путей для судов из Саудовской Аравии, что, видимо, опять вызвало беспокойство относительно дефицита нефти в мире. Мы ожидаем динамику цены нефти Brent до конца недели в рамках $79-84 за баррель.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции Софтлайна (+9,2%), «Русолово» (+6,1%), «Селигдара» (+5,5%), обыкновенные акции Башнефти (+2,1%).

Лидерами понижения на рынке стали акции МКПАО «Русагро» (-13,7%), «Евротранса» (-11,9%), «Диасофта» (-6,6%), РКК «Энергия» (-4,5%).

Акции Софтлайна (+9,2%) на фоне общей негативной динамики показали уверенный подъём — при этом значимых новостных поводов не зафиксировано. Вероятно, рост котировок обусловлен ожиданиями публикации в конце августа отчётности по МСФО за 2 квартал 2026 года с сильными показателями. Не исключено также, что инвесторы закладывают в цену потенциальную выгоду компании от заёмного финансирования. На фоне уменьшения ключевой ставки стоимость привлечения средств могла снизиться, что сгенерировало, возможно, у инвесторов ожидания улучшения финансовых результатов во 2 полугодии текущего года.

Акции МКПАО «Русагро» (-13,7%) снижаются второй день подряд. Ключевым драйвером падения, по нашему мнению, выступает закрытие реестра акционеров для выплаты специального дивиденда. При этом динамика закрытия дивидендного гэпа будет определяться корпоративными анонсами и финансовыми результатами за 1 полугодие 2026 года — их публикация ожидается до конца месяца.

Из корпоративных новостей можно обратить внимание на то, что совет директоров «Яндекса» рекомендовал одобрить промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2026 года в размере 110 руб. на акцию. Внеочередное общее собрание акционеров «Яндекса» по дивидендам назначено на 17 августа. Напомним, что дивидендная политика «Яндекса» предусматривает выплату дивидендов дважды в год, но не включает минимальный процент от чистой прибыли или свободного денежного потока, направляемого на дивиденды, либо фиксированного размера дивиденда, хотя в последние два года корпорация выплачивает дивиденды раз в полгода в одном и том же размере (сначала в 80, потом в 110 руб. на акцию). Дивидендная доходность, исходя из текущей цены, составит только 2,8% за полгода, но для крупных и стабильных эмитентов такая величина дивидендной доходности достаточно распространена, и «Яндекс» с момента утверждения дивидендной политики всегда регулярно выполняет свои обещания по дивидендам. Акции МКПАО «Яндекс» на фоне падения рынка акций снизились всего на 0,16%. Мы подтверждаем целевую цену акций «Яндекса» в 5000 рублей за бумагу и рейтинг «Покупать» (не является ИИР).

Рубль по-прежнему торгуется смешанно. Биржевой курс пары CNY/RUB снизился на 1 коп., до 12,09 руб. Пара USD/RUB, наоборот, выросла на 61 коп., до 81,58 руб., а пара EUR/RUB - на 42 коп., до 93,95 руб.

По нашему прогнозу, завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2250-2350 пунктов. Мы ожидаем по курсам доллара, евро и юаня: 80–82 руб., 92,5–94,5 руб. и 11,9–12,2 руб. соответственно.