Freedom Global: Фондовый рынок не определился с направлением

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В понедельник, 10 августа, российский фондовый рынок начал неделю с осторожного роста, постепенно сбавляя темпы подъема в течение торгового дня. К середине дня номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос на 0,07%, а долларовый РТС – на 0,06%.

Главным драйвером умеренного роста рынка стали ожидания визита в Москву уже, как сообщают некоторые западные СМИ, группы переговорщиков из США по Украине, которые посещали Россию уже неоднократно, но никаких прорывов в украинском вопросе такие визиты не обеспечили. Тем не менее, видимо, часть инвесторов все-таки надеется на некие позитивные результаты по итогам этого визита и покупает акции, хотя и не слишком активно. Некоторую активность «быков» мотивируют также вышедшие и ожидаемые корпоративные отчётности за 1 полугодие 2026 года, а также высокие цены на нефть. Однако поскольку в геополитике всё может измениться в любом направлении и в любой момент, торговая активность на рынке остаётся низкой.

Цена нефти Brent сегодня повышается на 0,7%, до $84,14 за баррель. В выходные многие СМИ сообщили, что Иран готов заключать сделку с США по открытию Ормузского пролива только на собственных условиях. Поэтому судоходство в Ормузе остаётся по-прежнему очень ограниченным, а йеменские хуситы уже атакуют не только танкеры из Саудовской Аравии, но и наносят удары по некоторым НПЗ этой страны. Нефтяной рынок под воздействием противоречивой и не всегда официально подтверждённой информации, особенно относительно Ормуза, не спешит показать новое ралли, хотя и существенных поводов для падения у него тоже нет. Ожидаем сегодня динамику цены Brent в коридоре $81-85 за баррель.

Цены металлов сегодня демонстрируют смешанную динамику. Золото растёт на 0,06%, до $4402 за унцию, в то время как серебро растёт на 1,11%, а другие металлы дешевеют: платина снижается в цене на 0,5%, а палладий - на 1%.

Цена газа в Европе на нидерландской бирже TTF сегодня летит вверх на 5,34%, подорожав до $710 за тыс. куб/м.

На фондовом рынке в лидерах роста в моменте акции ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (+16,7%), «Артгена» (+13,3%), «Русолово» (+5,9%) и ОАК (+5,5%).

В аутсайдерах в данный момент находятся бумаги «Т-Технологий» (-1,2%), «Селигдара» (-0,8%), «МД Медикал Групп» (-0,7%) и Газпром нефти (-0,4%).

Акции «ГЕНЕТИКО» лидируют в росте без новостей. Возможно, на такой рост влияет общий интерес инвесторов к недооценённым эмитентам средней и малой капитализации, в том числе – к биотехнологическому сектору. Не исключаем, что инвесторы могут ожидать сильных финансовых результатов от компании за 1 полугодие 2026 года.

Акции «Т-Технологий» оказались в лидерах падения на фоне ожиданий рынком объявления решения совета директоров по дивидендам за 1 полугодие 2026 года, который должен состояться сегодня. Скорее всего, падение связано с отсутствием информации в моменте. Мы подтверждаем целевую цену по акциям «Т-Технологий» в 400 руб. в годовом горизонте и рейтинг «Держать» (не является ИИР).

Рубль начал неделю с новой волны падения. Пара CNY/RUB на Московской бирже в моменте растёт на 13 коп., до 12,26 руб. Пара USD/RUB повышается на 81 коп. до 82,71 руб., а EUR/RUB - на 92 коп., до 95,58 руб.

До конца сегодняшнего торгового дня ожидаем движения индекса Мосбиржи в коридоре 2270–2320 пунктов. Доллар может двигаться в диапазоне 82–83 руб., евро – 95-96 руб., юань - 12–12,5 руб.