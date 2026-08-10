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Курс рубля упал до 82,5: как это спасёт экспортёров России?

После позитивной динамики на прошлой неделе российский рынок перешёл к консолидации. Индекс Мосбиржи откатился ниже 2300 пунктов, а RGBI вернулся к отметке 115. Дальнейшему росту пока не хватает драйверов.

Главная интрига недели — геополитика. Надежды на возобновление переговоров по Украине поддержали котировки, однако официальных подтверждений визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев нет. Инвесторы заняли выжидательную позицию, что уже отражается в снижении объёмов торгов.

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В то же время рубль продолжает слабеть: курс доллара ЦБ поднялся до 82,5 руб. против 78 руб. в конце июля. Более слабый рубль поддерживает экспортеров, а дополнительным фактором для рынка может стать восстановление нефти (Brent торгуется около $86 за баррель).

На этой неделе инвесторов ждут корпоративные отчёты «Т-Технологии», «Ростелеком», VK, X5, «Совкомбанк» и «РусГидро». Также ожидается возвращение дивидендных выплат в рынок: потенциальный объем реинвестирования оценивается примерно в 100 млрд рублей.

Динамика рынка во многом будет зависеть от внешнего фона. Если геополитическая ситуация останется стабильной, а нефтяные цены сохранятся на текущих уровнях, индекс Мосбиржи сможет предпринять новую попытку закрепиться выше отметки 2300 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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