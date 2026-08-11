Freedom Global: Российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В понедельник, 10 августа, российский фондовый рынок, открывшись в плюсе, всю первую половину дня так и норовил упасть, но «быки», у которых, видимо, после возвращения индекса Московской биржи на уровень выше 2200 пунктов прибавилось уверенности, не позволили главному индикатору рынка так поступить, чего не скажешь об индексе РТС. Номинированный в рублях индекс Московской биржи к вечеру вырос на 0,4%, преодолев 2290 пунктов, а долларовый РТС упал на 0,13%. Оптимизм «быков» на Мосбирже был, по всей видимости, основан на ожиданиях уже якобы на следующей неделе нового визита в Россию старых проверенных переговорщиков по украинскому вопросу – доверенных лиц президента США Трампа Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа. Официального подтверждения этих сообщений, появившихся на выходных в западных СМИ, до сих пор не появилось, но это не помешало высокому спросу покупателей на российские акции, преимущественно, «второго эшелона». Высокие цены на нефть также оказывают поддержку российскому рынку акций. Кроме того, возможно, что рынок ожидает сравнительно неплохих данных Росстата по инфляции за июль и первой оценке динамики ВВП за 2 квартал 2026 года, которые выйдут в среду вечером. Пока рынок растёт, если не считать спекулятивных факторов, в основном на ожиданиях, которые могут оказаться призрачными, и в итоге могут легко развернуть краткосрочный тренд в обратном направлении. То есть рост рынка акций пока в целом выглядит неуверенным и нестабильным.

Цена Brent сегодня на вечерних торгах взлетела на 3,68%, до $86,61 за баррель. Иранские интернет-издания сообщают, что власти страны не намерены вести официальные переговоры с президентом США Трампом и его представителями, пока не будут выполнены условия Ирана относительно вывода американских войск из региона, отмены санкций против страны и разблокировке иранских замороженных активов. Пока не будут выполнены эти условия, скорее всего, никаких подвижек относительно открытия Ормузского пролива не произойдёт, как не произошло до сих пор. Ожидаем динамику цены нефти Brent до конца недели в рамках $82-87 за баррель.

По данным, вышедшим сегодня на сайте ФТС России, положительное сальдо (профицит) внешней торговли России в 1 полугодии 2026 года увеличилось на 14% к аналогичному периоду 2025 года и составило $73,4 млрд. Экспорт сырья и товаров из России вырос за указанный период на 12% г/г и составил $219,5 млрд, а импорт увеличился на 11% г/г до $146,1 млрд, что и обусловило рост профицита внешней торговли России. Общий товарооборот России за 1 полугодие 2026 года вырос на 11,4% г/г до $365,6 млрд. Это показывает, что Россия успешно перенаправила потоки своего экспорта в дружественные страны, несмотря на уже введённые санкции и угрозы новых санкций США и Евросоюза, и ведёт торговлю с постоянными партнёрами по ЕАЭС, БРИКС и иными партнёрами, при этом спрос на российское сырьё только увеличивается по мере перебоев с поставками ресурсов, в том числе, на фоне ближневосточного конфликта. Высокие цены на сырьё могут позволить российскому бюджету получить дополнительные доходы по итогам 2026 года. Статистика может также говорить о том, что российские экспортёры наверняка завершили 1 полугодие текущего года с достаточно хорошими операционными и финансовыми результатами в годовом исчислении.

Лидерами роста на падающем фондовом рынке были акции ГК «Самолёт» (+18%), ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (+16,3%), «Артгена» (+9%), «ВУШ Холдинга» (+7,1%).

Лидерами понижения на рынке оказались акции «Т-Технологий» (-1,4%), «Селигдара» (-0,8%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,4%), акции МКПАО «Циан» (-0,3%).

Акции ГК «Самолёт» (+18%) выросли после сообщения о приобретении 18%-ного пакета акций группы компаний казахстанским инвестиционным фондом Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC. Повышенное внимание зарубежного инвестора к покупке значительной миноритарной доли в ГК «Самолёт», скорее всего, обусловлено восстановлением активности на рынке недвижимости и в сегменте ипотечного кредитования, плюс весомым преимуществом компании как одного из лидеров в сегменте новостроек России. Фонд, вероятно, способен поддержать эмитента — в том числе за счёт финансирования перспективных проектов и содействия в снижении долговой нагрузки. Если казахстанский фонд приступит к финансированию проектов ГК «Самолёт», есть основания полагать, что котировки акций девелопера продолжат расти.

Котировки акций «Т‑Технологий» (-1,4%) продемонстрировали наиболее существенное снижение, оказавшись в числе лидеров падения, но скорее всего, по недоразумению. Напомним, что падение, причём не очень сильное, сегодня произошло на фоне ожиданий рынком сегодняшнего заседания совета директоров, где должно было быть оглашено решение по дивидендам эмитента за 1 полугодие 2026 года. Вероятно, текущая негативная динамика обусловлена дефицитом оперативных сведений – итоги заседания совета директоров до сих пор не были объявлены. В настоящее время мы подтверждаем нашу целевую цену по акциям «Т-Технологий» в 400 руб. в годовом горизонте и рейтинг «Держать» (не является ИИР).

Рубль начал неделю с падения. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 11 коп., до 12,25 руб. Пара USD/RUB выросла на 73 коп., до 82,63 руб., а пара EUR/RUB - на 63 коп., до 95,29 руб.

По нашим прогнозам, завтра индекс Мосбиржи может показать динамику в коридоре 2250-2350 пунктов. Наши ожидания по курсам доллара, евро и юаня: 81–83 руб., 94–96 руб. и 12–12,5 руб. соответственно.