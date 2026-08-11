Freedom Global: Индекс Мосбиржи днём превысил 2310 пунктов

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Во вторник, 11 августа, российский фондовый рынок с утра растёт, превысив в моменте 2310 пунктов по индексу Мосбиржи. К середине дня номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, а долларовый РТС – на 0,9%.

Ожидания скорого визита в Москву группы американских переговорщиков «от Трампа» воодушевляют «быков» российского рынка акций и одновременно перевешивают негатив от возможности принятия в США закона об «адских санкциях» против России. В принципе, на наш взгляд, оба этих события возможны, и при этом похоже, что влияние обоих событий на российский фондовый рынок слишком переоценено и может вызывать сильную краткосрочную волатильность рынка. В фокусе рынка из ожидаемого позитива остаются также макроэкономические данные по России, публикация которых ожидается в среду вечером. Добавляют рынку позитива высокие цены на нефть и некоторые корпоративные новости, особенно новости о дивидендах.

Цена нефти Brent сегодня растёт на 1,82%, до $89,32 за баррель на ожиданиях возможного дефицита «чёрного золота». По всей видимости, Иран не собирается принимать никаких мер по восстановлению свободного судоходства в Ормузском проливе, пока США не выполнят требования иранских властей о выводе войск, отмене санкций и отказа от притязаний президента Трампа на контроль над Ормузом. В заявлениях Трампа в социальных сетях заметно поубавилось уверенности как в успехе силовой операции по разблокировке Ормуза, так и в скором заключении «сделки» с Ираном на условиях США, а эта неуверенность, соответственно, только генерирует ожидания дефицита нефти в мире. Ожидаем сегодня динамику цены Brent в коридоре $87-92 за баррель.

Цены металлов сегодня в отрицательной зоне. Золото дешевеет на 0,1%, до $4420 за унцию, в то время как серебро падает в цене на 0,95%, платина снижается в цене на 0,83%, а палладий - на 0,76%.

Цена газа в Европе на нидерландской бирже TTF после вчерашнего ралли снижается: фьючерс на природный газ дешевеет на 0,76%, до $730 за тыс. куб/м.

На фондовом рынке в лидерах роста в моменте находятся акции ПАО «Кристалл» (+6,6%), ПАО «ИНАРКТИКА» (+5,4%), обыкновенные акции «Нижнекамскнефтехима» (+4,6%) и акции ТМК (+3,5%).

В аутсайдерах в данный момент - бумаги холдинга SFI (-3,2%), ГК «Самолёт» (-2,9%), «Алросы» (-2,3%) и ДВМП (-2%).

Акции ПАО «Кристалл» вышли в лидеры роста без новостей, но, возможно, что инвесторы отреагировали на недавнюю публикацию отчётности эмитента по РСБУ за 1 полугодие 2026 года, показавшую рост выручки эмитента в годовом выражении на 13,4% до 1,89 млрд руб., хотя его чистая прибыль одновременно снизилась на 50% г/г до 29,6 млн руб.

Акции холдинга SFI падают без новостей, хотя пессимизм инвесторов может быть вызван слабыми финрезультатами эмитента за 1 полугодие 2026 года.

Рубль сегодня днём снова показывает смешанную динамику. Пара CNY/RUB на Московской бирже в моменте снижается на 3 коп., до 12,21 руб. Пара USD/RUB, наоборот, растёт на 31 коп. до 82,81 руб., а EUR/RUB - на 32 коп., до 95,53 руб.

До конца торгового дня ожидаем динамику индекса Мосбиржи в коридоре 2300–2350 пунктов. Доллар может колебаться в диапазоне 82–83 руб., евро – 95-96 руб., юань – 12,1–12,4 руб.