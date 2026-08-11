Freedom Global: Фондовый рынок прибавил рост во второй половине дня

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Во вторник, 11 августа, российский фондовый рынок, открывшись в умеренном плюсе, во второй половине дня прибавил темпы роста. Номинированный в рублях индекс Московской биржи к вечеру вырос на 1,1%, поднявшись выше 2310 пунктов, а долларовый РТС - на 1,35%. Скорее всего, рынок растёт на геополитических ожиданиях визита американских переговорщиков в Россию. Утренняя коррекция цен на нефть немного сдерживала в первой половине дня рост рынка акций. Статистика Минфина о росте бюджетного дефицита за июль с 2,5% до 2,8% от ВВП тоже оказывала сдерживающее воздействие на покупки акций. Однако во второй половине дня вырос спрос покупателей на недооценённые акции «второго эшелона», перевесивший негативные макроэкономические факторы. В целом спекулятивный рост фондового рынка продолжается. Геополитическое смягчение будет способно развернуть рынок акций наверх, но такого смягчения ещё надо дождаться.

Цена Brent сегодня на вечерних торгах преодолела негативный тренд и выросла на 0,87% до $88,48 за баррель. Ормузский пролив по-прежнему остаётся заблокированным, хотя США через посредников предпринимают усилия, чтобы вернуть Иран за стол переговоров, но в Иране пока не проявляют большого желания возобновлять переговоры, пока США не выполнят требования этой страны об отмене санкций. Ожидаем динамику цены нефти Brent до конца недели в рамках $84-90 за баррель.

Лидерами роста на падающем фондовом рынке были акции ПАО «Кристалл» (+5,9%), ПАО «ИНАРКТИКА» (+5,8%), обыкновенные акции «Нижнекамскнефтехима» (+5,6%), акции Газпром нефти (+3,8%).

Лидерами понижения на рынке оказались акции SFI (-3,1%), «Алросы» (-2,4%), ГК «Самолёт» (-2,3%), ДВМП (-1,8%).

Акции ПАО «Кристалл» (+5,9%) на фоне отсутствия новостных драйверов продемонстрировали уверенный рост. Вероятно, рынок отреагировал на опубликованные результаты эмитента по РСБУ за первое полугодие 2026 года. Согласно отчётности, выручка компании в годовом сопоставлении увеличилась на 13,4% и достигла 1,89 млрд руб., однако чистая прибыль при этом сократилась вдвое, до 29,6 млн руб.

Котировки акций холдинга SFI (-3,1%) упали без видимых внешних поводов, что происходит с этим эмитентом не в первый раз. Скорее всего, негативная динамика была обусловлена разочаровывающими финансовыми показателями эмитента за 1 полугодие 2026 года.

Из корпоративных новостей можно обратить внимание на долгожданную рекомендацию советом директоров «Т-Технологий» промежуточных дивидендов за 2 квартал 2026 года. Рекомендуемый размер дивиденда по итогам 2 квартала составит 4,7 руб. на акцию. Окончательное решение по дивиденду примут акционеры на внеочередном общем собрании, назначенном на 1 октября, а рекомендуемой датой закрытия реестров для получения дивидендов объявлено 12 октября. Дивидендная доходность по акциям «Т-Технологий», исходя из текущей цены, составит 1,6% за квартал, при этом совокупный дивиденд за 1 полугодие 2026 года составит 9,3 руб. на акцию, а дивидендная доходность составит 3,3% за полгода, что является не самым высоким показателем, но следует принять во внимание, что «Т-Технологии» является одним из немногих российских эмитентов, который выплачивает дивиденды ежеквартально. Акции «Т-Технологий» сегодня выросли на 1,4% до 282,74 руб. Мы подтверждаем целевую цену по этим бумагам в размере 400 руб. на годовом горизонте и рекомендацию «Держать» (не является ИИР).

Рубль упал во второй половине дня, несмотря на дорожающую нефть. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 2 коп., до 12,25 руб. Пара USD/RUB выросла на 11 коп., до 82,61 руб., а пара EUR/RUB - на 10 коп., до 95,33 руб.

Полагаем, что завтра индекс Мосбиржи может показать динамику в коридоре 2290-2390 пунктов. Ожидаем по курсам доллара, евро и юаня: 81–83 руб., 94–96 руб. и 12–12,5 руб. соответственно.