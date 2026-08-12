Альфа-Капитал: Рубль отступает после вчерашнего укрепления, юань дорожает сильнее доллара и евро

Спикер: Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Банк России установил официальные курсы на 12 августа: доллар — 82,3742 рубля (-23,18 копейки к 11 августа, -0,28%), евро — 95,1834 рубля (-10,26 копейки, -0,11%), юань — 12,1819 рубля (-7,27 копейки, -0,59%). Фиксинг отражает вчерашнее укрепление рубля, наиболее выраженное к юаню. Однако на внебирже утром картина иная: доллар торгуется у 82,71 (+0,15% к вчерашнему закрытию межбанка, +0,41% к сегодняшнему официальному курсу), евро — у 95,39 (+0,18% к закрытию, +0,22% к официальному курсу), юань — у 12,26 (+0,03% к закрытию, +0,64% к официальному курсу). Рубль частично отдаёт вчерашнее укрепление. Причём сильнее всего — опять же в паре с юанем.

Кстати накануне зафиксирован и скачок стоимости юаневого фондирования. Ставка RUSFAR CNY вчера зафиксирована на уровне 1,78% годовых при объёме операций около 3,16 млрд юаней — рост более чем вдвое к началу недели, когда индикатор фиксировался на 0,88%. Это несколько увеличивает издержки участников расчётов с Китаем и может объяснять повышенную премию в паре CNY/RUB на межбанке сегодня утром.

Участники внебиржевого рынка вчера явно закладывали в котировки геополитический оптимизм вокруг возможного визита представителей США для переговоров по украинскому урегулированию, что и объясняет расхождение между вчерашним фиксингом и утренними уровнями. Из внутренних структурных факторов основное внимание держится на тоне риторики Банка России. Так, мнения о предстоящем заседании 11 сентября расходятся от ожидания паузы на уровне 14%, до снижения ещё на 0,25 п.п., до 13,75%, при благоприятном сценарии. Вчера важный сигнал к динамике ДКП дал Минфин: федеральный бюджет после профицитного июня в июле вернулся к дефициту, который с начала года достиг 6,46 трлн рублей, или 2,8% ВВП, при этом нефтегазовые доходы сократились на 16,8% год к году.

Снижение нефтегазовых доходов бюджета в июле при растущем дефиците усиливает аргументы в пользу сохранения повышенных покупок валюты Минфином, что продолжит давить на рубль структурно. Подорожавшее юаневое фондирование временно повышает издержки импортёров. По данным ЦБ, спрос на наличные в июле рос быстрее обычного сезонного паттерна, что стало одной из причин сохраняющегося структурного дефицита ликвидности банковского сектора — регулятор прогнозирует его на уровне 2,4–3,6 трлн рублей к концу года. На кредитном рынке заметно охлаждение: банки в июле выдали на 12,7% меньше автокредитов на новые машины год к году — это косвенно работает в пользу более быстрого замедления инфляции и укрепляет аргументы сторонников паузы в снижении ставки.

Геополитический фон остаётся напряжённым и продолжает удерживать рынок в осторожном режиме. По данным Reuters, объём судоходства в Персидском заливе через Ормузский пролив упал до 6 судов против среднего показателя за 10 дней в 11 судов — трафик сокращается, несмотря на заявления Трампа о полном контроле США над проливом. При этом, FT сообщает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс обратился к Киеву с просьбой прекратить атаки на танкеры, заходящие в Новороссийск, — Вашингтон обеспокоен действиями украинской стороны на фоне идущих переговоров.

EUR/USD утром держится у 1,1535, почти без изменений за сутки, USD/CNY — у 6,7465, USD/CNH — у 6,7482, также в пределах сотых долей процента. Индекс доллара DXY торгуется у 99,77 (+0,06%). По оценке ING, индекс волатильности доллара опустился до минимума с 2022 года — участники рынка не видят повода для направленного движения перед публикацией июльской инфляции в США, которая станет главным ориентиром для дальнейшей траектории ставки ФРС и, соответственно, для DXY. Германия утром отчиталась о июльской инфляции строго на уровне ожиданий — 0,8% м/м и 2,8% г/г, реакции на рынках это не вызвало.

Риск-аппетит на глобальных площадках накануне был смешанным: S&P 500 закрыл понедельник на 7728,20 пункта (-0,32%), тогда как DAX завершил сессию на 26391,42 пункта (+0,26%), обновив рекорд вместе с Euro Stoxx 50. Российский рынок вчера показал заметный рост на геополитических ожиданиях: индекс Мосбиржи прибавил +1,33%, до 2323,82 пункта, РТС — +1,61%, до 888,69. При этом РБК обращает внимание, что доля вложений в акции российских компаний в активах домохозяйств на 1 июля опустилась до 3,6% — минимума с весны 2020 года, то есть рост не сопровождается притоком розничного капитала на рынок акций.

Наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни — консолидация USD/RUB в диапазоне 81,5–83,5 рубля, EUR/RUB — 94,0–96,5 рубля, CNY/RUB — 12,0–12,4 рубля, с высокой вероятностью продолжения отката от вчерашнего укрепления. Главная переменная дня — публикация июльской инфляции в США: неожиданное отклонение от прогноза способно резко сдвинуть DXY и через него — настроения на развивающихся рынках в целом. Дополнительно стоит следить за ежемесячными докладами МЭА и ОПЕК по рынку нефти, данными по запасам нефти EIA после неожиданного роста запасов по данным API, а также за недельной инфляцией в России, которая выйдет вечером и станет важным ориентиром для сентябрьского решения Банка России.