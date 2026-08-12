Freedom Global: Индекс Мосбиржи перешёл к небольшому снижению

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В среду, 12 августа, российский фондовый рынок в моменте снижается, просев чуть ниже 2310 пунктов по индексу Мосбиржи. К середине дня номинированный в рублях индекс Мосбиржи снизился на 0,52%, а долларовый РТС – на 0,53%.

Позитивные новости из сферы геополитики пока приостановились, что, видимо, испортило «быкам» настроение и мотивировало их держаться вне рынка. Тем не менее, поскольку на уровне 2290-2300 пунктов сформировался достаточно сильный уровень поддержки, вероятность возобновления роста уже в течение этой недели достаточно высока. Сегодня вечером ожидается публикация Росстатом данных по годовой и помесячной инфляции за июль, а также – первая оценка темпов роста российского ВВП во 2 квартале 2026 года. Консенсус аналитиков ожидает, что в июле годовая инфляция могла составить 6-6,2%, то есть прогнозирует возможный рост показателя, по сравнению с июнем. При этом ожидается, что ВВП РФ во 2 квартале мог составить 0,8-0,9% г/г после спада в 1 квартале текущего года на 0,2% г/г. Противоречивые ожидания по макроэкономическим данным, по всей видимости, пока сдерживают настроения на рост.

Цена нефти Brent сегодня с открытия колеблется от слабого падения к слабому росту, в моменте повышается на 0,06%, до $88,96 за баррель. Несмотря на хвастливые заявления президента Трампа о том, что Ормузский пролив контролируют в настоящее время только США, пролив по-прежнему заблокирован для судоходства, а Иран пока настаивает на выполнении Штатами их требований, прежде чем заключать с американской стороной какие-либо геополитические «сделки». Так что аргументов в пользу падения цен на нефть пока недостаточно. Ожидаем сегодня динамику цены Brent в коридоре $88,5-92 за баррель.

Цены металлов сегодня достаточно уверенно растут. Золото растёт на 0,8%, до $4477 за унцию, в то время как серебро дорожает на 2,42%, платина - на 1,46%, а палладий - на 1,63%.

Цена газа в Европе на нидерландской бирже TTF продолжает вчерашнее ралли: фьючерс на природный газ дорожает на 3%, до $733 за тыс. куб/м.

На фондовом рынке в лидерах роста в моменте находятся акции МКПАО «Лента» (+2,4%), «Распадской» (+2,2%), МКПАО «ВК» (+1,8%) и МКПАО «Озон» (+1,7%).

В аутсайдерах в моменте находятся обыкновенные акции «Мечела» (-3,6%), акции ТМК (-3,3%), «СПБ Биржи» (-3,2%) и привилегированные акции «Мечела» (-3,1%).

Акции МКПАО «Лента» вышли в лидеры роста без новостей, скорее всего, в ходе коррекции после недавнего падения. На днях акции «Ленты» были переведены из первого уровня листинга Московской биржи в третий уровень из-за несоответствия правилам листинга относительно количества независимых директоров в совете директоров эмитента. В самой компании отреагировали на это решение спокойно, заявив, что оно носит технический характер, не влияет на операционные и финансовые показатели эмитента, при этом пообещав, что через некоторое время количество независимых директоров в совете директоров увеличится. Мы подтверждаем целевую цену по акциям МКПАО «Лента» в 2400 руб. в годовом горизонте и рейтинг «Покупать» (не является ИИР).

Обыкновенные акции «Мечела» падают без новостей, хотя, возможно, на фоне пессимизма инвесторов относительно быстрого восстановления цен угольной отрасли и решения проблемы эмитента с долговой нагрузкой.

Рубль сегодня днём идёт на снижение. Пара CNY/RUB на Московской бирже в моменте подрастает на 8 коп., до 12,33 руб. Пара USD/RUB повышается на 51 коп. до 83,11 руб., а EUR/RUB - на 54 коп., до 95,86 руб.

До конца торгового дня ожидаем колебаний индекса Мосбиржи в коридоре 2300–2350 пунктов. Доллар может двигаться в диапазоне 83–84 руб., евро – 95-96,5 руб., юань – 12,2–12,5 руб.