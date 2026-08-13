Freedom Global: Фондовый рынок нивелировал вчерашний рост

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В среду, 12 августа, российский фондовый рынок, начав торговый день в незначительном плюсе, долго в «зелёной зоне» не удержался, индексы довольно быстро развернулись на понижение, а во второй половине дня темпы падения усилились. Номинированный в рублях индекс Московской биржи к вечеру упал на 1,2%, опустившись ниже достигнутых с таким трудом 2300 пунктов и почти нивелировав вчерашний рост, а долларовый РТС - на 1,9%. Вероятно, падение рынка связано с тем, что тема предполагаемого визита американских переговорщиков в Россию в настоящее время ушла из заголовков новостей. Попросту говоря, рост, основанный на призрачных надеждах, быстро выдохся. Негатива рынку добавили также сегодняшние атаки украинских БПЛА на Краснодарский край. Число растущих эмитентов сегодня на рынке резко убавилось, но в то же время паники и тенденции к обвалу тоже не заметно. Пока индекс Мосбиржи остаётся выше 2290 пунктов, есть вероятность, что рынок может вновь пойти выше.

Цена Brent сегодня на вечерних торгах снизилась на 0,13% до $88,79 за баррель в ходе коррекции после недавнего уверенного роста. Ситуация в Ормузском проливе пока не меняется, но пессимизма рынку обеспечил, видимо, резкий рост коммерческих запасов нефти в США за предыдущую неделю. Ожидаем динамику цены нефти Brent до конца недели в рамках $85-90 за баррель.

Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции МКБ (+4,6%), МКПАО «Озон» (+2,3%), МКПАО «Лента» (+1,5%), МКПАО «ВК» (+0,8%).

Лидерами понижения на рынке стали привилегированные акции Башнефти (-7%), ПАО «НКХП» (-6,9%), ПАО «Кристалл» (-6,5%), группы «Сегежа» (-4,9%).

Акции МКБ (+4,6%) выросли, скорее всего, после информации о том, что банк выкупил в рамках преимущественного права по цене с премией примерно 0,4% от выпущенных акций. Напомним, что МКБ ещё в мае текущего года объявил цену выкупа у несогласных акционеров с объявленной им дополнительной эмиссией акций в целях приобретения Дальневосточного банка в 10,35 руб., что стало драйвером роста акций компании в среднесрочном периоде. Поскольку наша целевая цена, верхняя граница которой совпала с ценой преимущественного права, объявленной эмитентом, уже превышена, мы ставим целевую цену по акциям банка на пересмотр.

Привилегированные акции Башнефти (-7%) упали на фоне новости от заявления властей Башкортостана о продаже Роснефти находящегося у республики оставшегося пакета акций.

Из корпоративных новостей обратим внимание на вышедшие сегодня финансовые результаты Ростелекома по МСФО за 1 полугодие и 2 квартал 2026 года. Во втором квартале 2026 года доходы Ростелекома увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 226,75 млрд рублей; аналогичный темп роста — также 11%-ный рост год к году зафиксирован и по итогам первых шести месяцев, когда выручка составила 435,67 млрд рублей. Показатель OIBDA в апреле — июне 2026 года продемонстрировал рост на 9% в годовом сопоставлении, составив 87,5 млрд рублей, а за полугодие он поднялся на 11% и достиг 171,35 млрд рублей. Чистая прибыль эмитента во втором квартале увеличилась на 9 %, до 6,58 млрд рублей, и по результатам января — июня также выросла на 9 %, составив 14 млрд рублей — при этом как наши оценки, так и прогноз консенсуса аналитиков предполагали более заметное ускорение роста прибыли. В целом результаты достаточно неоднозначные, поскольку вопросы вызывает рост затрат Ростелекома, доля в его выручке услуг невысокой маржинальности, сокращение некоторых статей доходов и по-прежнему высокий показатель отношения чистого долга к OIBDA, но в то же время мы по-прежнему ожидаем, что к 2030 году Ростелеком за счёт органического роста доходов от цифровых сервисов и госзаказа может выйти на прогнозируемый уровень выручки в 1 трлн руб. Обыкновенные акции Ростелекома сегодня понизились в цене на 0,47% до 44,46 руб. Мы снизили целевую цену по этим бумагам на 14% до 60 руб. в годовом горизонте и рейтинг с «Покупать» до «Держать» (не является ИИР).

Рубль продолжил ослабление. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 2 коп., до 12,26 руб. Пара USD/RUB выросла на 10 коп., до 82,71 руб., а пара EUR/RUB - на 13 коп., до 95,45 руб.

Полагаем, что завтра индекс Мосбиржи покажет динамику в коридоре 2290-2350 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня: 81–83 руб., 94–96 руб. и 12–12,5 руб. соответственно.