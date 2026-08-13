Freedom Global: Фондовый рынок и рубль днём снижаются

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В четверг, 13 августа, российский фондовый рынок с утра падает, опустившись до уровня чуть выше 2250 по индексу Мосбиржи. К середине дня номинированный в рублях индекс Мосбиржи упал на 2,17%, а долларовый РТС – на 2,15%.

Рынок падает без существенных новостей, скорее всего, на очень нестабильном геополитическом фоне. По всей видимости, падение рынка связано с тем, что исчерпались призрачные надежды на скорое возобновление российско-американских переговоров. В то же время реакция инвесторов представляется слишком эмоциональной, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает улучшаться. В частности, Росстат накануне опубликовал оптимистичные данные по росту ВВП России во 2 квартале на 1,3% в годовом выражении, что превысило все прогнозы консенсуса и ведомств, также вышли данные о недельной дефляции в предыдущую неделю августа и замедлении годовой и помесячной инфляции в июле. Эти факторы могут побудить ЦБ РФ к новому хотя бы небольшому снижению ключевой ставки в сентябре, что благоприятно для фондового рынка, но в моменте рынок, видимо, настроен в большей степени пессимистично, что продлится как минимум до закрытия торгов, а завтра, возможно, на появлении позитивных новостей инвесторы могут возобновить покупки наиболее недооценённых бумаг.

Цена нефти Brent сегодня на дневных торгах падает на 1,9% до $87,3 за баррель. Скорее всего, падению способствовал рост коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели и пессимистичные прогнозы МЭА относительно сохранения профицита нефти в 2027 года. Ожидаем сегодня динамику цены Brent в коридоре $86-91 за баррель.

Цены металлов сегодня тоже в минусе. Золото падает в цене на 0,4%, до $4450 за унцию, серебро - на 0,76%, платина дешевеет на 1,5%, а палладий - на 1,8%.

Цена газа в Европе пока стабильна: фьючерс на природный газ на нидерландской бирже TTF не изменился в цене, находится на уровне $733 за тыс. куб/м.

На фондовом рынке в лидерах роста в моменте - акции МКБ (+8,2%), ГК «Самолёт» (+2,7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,5%) и акции Совкомбанка (+1,6%).

В аутсайдерах в моменте - привилегированные акции Башнефти (-6,9%), акции «Фармсинтеза» (-6,6%), ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (-5,5%) и ОГК-2 (-4,6%).

Рост котировок акций МКБ, вероятно, обусловлен сведениями о выкупе банком части выпущенных бумаг в рамках преимущественного права — премия при этом составила порядка 0,4%. Мы пересматриваем целевую цену по бумагам банка.

Котировки привилегированных акций Башнефти продемонстрировали снижение на фоне информация о планах властей Башкортостана продать Роснефти оставшийся в собственности республики пакет акций.

Рубль усилил темпы падения. Пара CNY/RUB на Московской бирже в моменте выросла на 15 коп., до 12,41 руб. Пара USD/RUB взлетела на 1 руб. 1 коп. до 83,71 руб., а EUR/RUB - на 1 руб. 26 коп., до 96,57 руб.

До конца торгового дня прогнозируем динамику индекса Мосбиржи в коридоре 2250–2300 пунктов. Доллар может колебаться в диапазоне 83–84,5 руб., евро – 96-97 руб., юань – 12,3–12,6 руб.