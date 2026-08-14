Freedom Global: Фондовый рынок и рубль усилили темпы падения

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В четверг, 13 августа, российский фондовый рынок открылся в минусе и за весь оставшийся торговый день настроение продавать акции не изменилось. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру упал на 2,87%, опустившись ниже 2235 пунктов, долларовый РТС упал на 3,8%.

Основными причинами обвала рынка стали геополитические обострения, в том числе, последствия атак украинских БПЛА на крупные российские агрокомплексы и логистические хабы, неясность с будущим визитом в Россию американских переговорщиков, падение цен на нефть. Цена нефти Brent на вечерних торгах упала на 1,1% до $88,06 за баррель.

Лидерами роста сегодня оказались акции Московского кредитного банка (+5,5%), скорее всего, в связи с завершением выкупа у акционеров, не согласных с допэмиссией акций, около 0,4% уставного капитала, что может стать фактором сокращения количества бумаг в обращении и, соответственно, роста акций.

Лидерами понижения оказались акции МКПАО «Русагро» (-9,2%), видимо, из-за того, что ГК «Дело» приостановило эксплуатацию зернового терминала КСК в Новороссийске, через который компания до сих пор экспортировала зерно и масличные культуры.

Рубль нарастил темпы падения. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 17 коп., до 12,43 руб. Пара USD/RUB взлетела на 1 руб. 13 коп., до 83,82 руб., а пара EUR/RUB - на 1 руб. 39 коп., до 96,70 руб.

Мы полагаем, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2200-2300 пунктов. Ожидаем завтра значений курсов доллара, евро и юаня к рублю: 82–84 руб., 95–97 руб. и 12,3–12,6 руб. соответственно.