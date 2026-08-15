Пятикратный рост прибыли Совкомбанка не гарантирует дивидендов

Акции Совкомбанка на фоне более глубокого падения на российском фондовом рынке 14 августа подешевели на 3,3%, до 9,92 руб.

Эмитент представил превзошедшие консенсус аналитиков результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие. Наиболее впечатляющим позитивным моментом стало увеличение чистой прибыли банка в 5,1 раза, до 25,6 млрд руб. за отчетный квартал и в 2,6 раза, до 45,3 млрд — за полугодие. Эта динамика была обусловлена ростом чистой процентной маржи (NIM) с 4,5% за январь – июнь 2025-го до 7,2% за тот же период 2026-го из-за снижения стоимости фондирования.

Чистые процентные доходы Совкомбанка за квартал и полугодие увеличились на 41% и 70% в годовом исчислении (г/г) — до 48 млрд и 124,7 млрд руб. соответственно. Чистые комиссионные доходы в обоих отчетных периодах поднялись на 25% г/г, до 12,8 млрд руб. и 25,5 млрд руб. Совокупные операционные доходы с апреля по июнь выросли на 87% г/г, до 59,18 млрд руб., за первые шесть месяцев текущего года — на 62% г/г, до 115,32 млрд руб. Расходы на резервы по кредитным убыткам сократились на 28% г/г за квартал, но увеличились на 11% за полугодие.

Кредитный портфель Совкомбанка с начала года вырос на 11%, до 3,16 трлн руб., доля корпоративных займов в нем составила 57%. В целом кредитование юрлиц увеличилось на 23%, до 1,79 трлн руб. Розничный портфель сократился на 1,4% из-за высоких ставок по займам для физлиц. Разовый положительный эффект на финансовые результаты Совкомбанка оказало влияние приобретение страховой компании «Капитал Лайф Страхование Жизни», однако чистая прибыль почти полностью была обеспечена результатами от регулярной деятельности.

«Несмотря на сильные результаты, вопросы вызывает возможность выплаты дивидендов по итогам года, так как норматив достаточности капитала Н1.0 у банка за полугодие оказался на уровне 11% при собственном нормативе 11,5% для принятия советом директоров решения рекомендовать распределение прибыли среди акционеров. Возможно, именно неопределенность с будущими дивидендами на фоне падения рынка акций в целом нивелировала положительное впечатление от отчетности Совкомбанка», – резюмирует Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global.