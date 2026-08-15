Анатомия аномалии Q2 2026: два гиганта генерировали 71% всей новой прибыли S&P 500. Что скрывается за цифрами Alphabet и Amazon?

Сезон отчетности за второй квартал 2026 года для Уолл-стрит стал статистической аномалией. К десятым числам августа рост прибыли 89% отчитавшихся на тот момент компаний из S&P 500 составил максимальные с постковидного 2021 года 50,4%. Прогнозы превысили 85% эмитентов при средней за пять лет доле 78%, а совокупный «сюрприз» в размере 29% стал рекордным за всю историю на блюдений FactSet с 2008 года, отмечают аналитики Freedom Global.

Индекс широкого рынка отреагировал на эту динамику повышением почти на 3% с 14 июля c обновлением исторического максимума в области 7760 пунктов. При этом все упомянутые отклонения в текущем сезоне обеспечили всего две компании.

Прибыль Alphabet (GOOGL) на акцию (EPS) составила $9,11 (консенсус: $2,88) при $98 млрд в виде нереализованной переоценки портфеля акций. Корпорация сделала главные ставки на Anthropic (ИИ-лаборатория, владелец семейства языковых ИИ-моделей Claude) и SpaceX (SPCX).

В свою очередь, EPS Amazon (AMZN) достигла $5,75 (консенсус: $1,82) благодаря $53,4 млрд от переоценки доли в Anthropic. На Alphabet и Amazon пришелся 71% прироста долларовой прибыли S&P 500 с конца июня. Без учета их вклада этот показатель увеличился на 32% с превышением прогнозов лишь на 10,9%, хотя и это нельзя не признать сильным результатом.

Рост выручки по всем входящим в бенчмарк секторам составляет максимальные с конца 2021-го 15,3%. Снижение прибыли показала лишь индустрия здравоохранения. Давление на нее оказало разовое списание балласта от сделок M&A Gilead Sciences (GILD).

Выручка чипмейкеров в отчетном периоде увеличилась на 77%, а прибыль взлетела на 135%. Благодаря средней цене на нефть в размере $92,55 против $63,68 годом ранее в энергетическом секторе прибыль поднялась на 146%.

Чистая маржа S&P 500 достигла рекордных с 2009 года 16,9% и даже без учета Alphabet и Amazon составила внушительные 15%. Однако реакция рынка на все эти новости выглядит весьма сдержанной. На фоне превышения отчитавшейся компанией прогнозов ее акция в среднем поднимается 0,4% против 1% в прошлые годы. Дело в том, что частично позитив уже был заложен в котировки, хотя это не оправдывает консерватизм биржевых игроков.

Russell 2000 с начала года вырос на 22,3%, а мегакапы прибавили лишь 9,9%. Пессимистичные прогнозы на третий квартал дали только 33% эмитентов против средних за пять лет 58%. Парадокс ситуации состоит в том, что рынок на этом росте дешевеет. S&P 500 с января поднялся на 13%, а его прогнозный P/E опустился с 22,2х до 20х. Это позволяет рассчитывать на расширение ралли даже в случае повышения ставки ФРС на 25 б.п.