Freedom Global: «Медведи» укатали фондовый рынок в труху

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В пятницу, 14 августа, российский фондовый рынок, открывшись в неуверенном плюсе, быстро сменил настроение, позволив «медведям» резвиться до закрытия торгов, и в результате обрадованные «медведи», выражаясь на биржевом сленге, укатали рынок «в труху». Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру рухнул на 4%, провалившись почти до 2140 пунктов, а долларовый РТС обвалился на 4,7%.

Напомним, что до этого последний раз российские фондовые индексы падали на такую величину в начале сентября 2024 года на фоне ожиданий резкого роста ключевой ставки ЦБ РФ и ухудшения в экономике. Сегодняшний обвал, по всей видимости, был связан с обострением в геополитике и разочарованием инвесторов в возвращении темы урегулирования украинского конфликта на дипломатический трек. При этом напуганные инвесторы проигнорировали даже рост нефтяных цен. На вечерних торгах цена нефти Brent выросла на 1% до $87,95 за баррель.

Лидерами роста сегодня оказались акции IT-компании «Диасофт» (+4,7%), которые выросли в противовес обвалу рынка на фоне опубликованных на этой неделе сильных результатов по МСФО за 1 квартал 2026 финансового года, завершившегося 30 июня. Лидерами понижения оказались акции ГК «Самолёт» (-8%), видимо, из-за опасений ухудшения ситуации в российской экономике и снижения спроса на недвижимость.

Рубль совсем забыл о недавнем укреплении. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 41 коп., до 12,73 руб. Пара USD/RUB взлетела на 2 руб. 76 коп., до 85,83 руб., а пара EUR/RUB - на 1 руб. 82 коп., до 97,57 руб.

Полагаем, что в понедельник индекс Мосбиржи будет показывать движение в диапазоне 2130-2230 пунктов. Прогнозируем значения курсов доллара, евро и юаня к рублю: 84–86 руб., 96–98 руб. и 12,3–12,6 руб. соответственно.