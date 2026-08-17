Freedom Global: Фондовый рынок РФ продолжает падение на фоне роста стоимости нефти и ослабления рубля

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи днем 17 августа снижается на 1,64%, до 2101,29 пункта. РТС теряет 1,64% и находится около 782,94 пункта, индекс голубых фишек опускается на 1,6%.

Российский рынок начинает новую неделю продолжением сильной распродажи пятницы. В конце прошлой недели индекс Мосбиржи потерял 4,3% за одну сессию, показав максимальное падение с сентября 2022 года, а за неделю снижение составило 6,4%. Основным фактором остается геополитика и ослабление ожиданий скорого прогресса в переговорах. За выходные новых сигналов, способных заметно улучшить настроения инвесторов, не появилось, поэтому участники рынка продолжают сокращать позиции в рисковых активах. При этом дорогая нефть и ослабление рубля сегодня оказывают поддержку экспортерам, но пока не способны компенсировать геополитическое давление.

Brent дорожает на 0,89%, до $89,31 за баррель, WTI - на 0,55%, до $81,92. Urals прибавляет 0,48% и торгуется около $85,97 за баррель. Стоимость нефти поддерживает сохраняющаяся напряженность вокруг Ирана и Ормузского пролива. Сегодня истекает 60-дневный срок действия меморандума между США и Ираном, при этом договориться о его продлении сторонам пока не удалось, а переговоры по урегулированию конфликта остаются в тупике. На этом фоне дополнительную премию в котировки закладывает резкое сокращение движения танкеров через Ормузский пролив.

Европейский газ на TTF растет в цене на 2,25%, до $739,8 за тыс. куб/м. Помимо неопределенности вокруг Ормузского пролива и поставок СПГ из Персидского залива, цены поддерживают низкие для середины августа запасы газа в европейских хранилищах, ограничения предложения из Норвегии и жара в регионе, которая увеличивает расход газа для генерации электроэнергии на фоне активного использования кондиционеров.

Доллар прибавляет 1,09%, и поднимается до 85,16 рубля, евро - на 1,38%, до 98,79 рубля. Юань дорожает на 0,74%, до 12,63 рубля.

Золото дорожает на 0,41%, до $4455,6 за унцию, серебро прибавляет 0,92%, платина около 0,4%, палладий - 0,58%. Алюминий растет на 0,59%, медь - на 0,93–1,12%, никель - на 0,43%.

В лидерах роста на Мосбирже сегодня находятся Сургутнефтегаз (+1,23%), Полюс (+0,82%) и Норникель (+0,28%), а также бумаги второго и третьего эшелонов.

Стоимость акций Сургутнефтегаза поддерживает одновременно рост цен на нефть и заметное ослабление рубля.

Ценные бумаги Полюса растут вслед за стоимостью золота и благодаря ослаблению рубля.

Норникель удерживается в плюсе благодаря росту практически всей корзины производимых компанией металлов. Медь сегодня прибавляет около 1%, никель - 0,43%, палладий - 0,58%.

Среди наиболее слабых бумаг сегодня находятся Банк Санкт-Петербург (-5,30%), Сегежа Групп (-5,02%), Самолет (-4,92%), VK (-4,57%) и Интер РАО (-4,33%).

Банк Санкт-Петербург снижается после публикации слабых финансовых результатов за июль и семь месяцев. Чистая прибыль за семь месяцев сократилась на 38,3% г/г, до 18 млрд рублей, а за июль на 25% г/г, до 1,4 млрд рублей. Чистый процентный доход уменьшился на 10,8% г/г, выручка - на 14% г/г, тогда как операционные расходы выросли почти на 25% г/г. Рентабельность капитала составила 14,3%.

Сегежа продолжает корректироваться после сильных спекулятивных движений начала августа, когда бумаги за одну сессию прибавляли более 20%. Нового негативного корпоративного сообщения за выходные и утро понедельника не появилось, однако фундаментальный фон остается слабым. В первом квартале выручка компании сократилась на 29% г/г, до 17,4 млрд рублей, а чистый убыток вырос на 15% г/г, до 7,8 млрд рублей. Поэтому в условиях общей распродажи инвесторы в первую очередь сокращают позиции именно в наиболее волатильных бумагах.

На бумаги Интер РАО продолжает негативно влиять опубликованная в пятницу отчетность. Выручка за первое полугодие выросла на 16,5% г/г, до 953,3 млрд рублей, однако чистая прибыль сократилась на 6,2% г/г, до 69,35 млрд рублей. Во втором квартале прибыль составила 20,7 млрд рублей и снизилась примерно в 1,6 раза г/г.

Сегодня уже вышла отчетность ВсеИнструменты.ру. Результаты оказались сильными. Так, выручка во втором квартале выросла на 9,7% г/г, до рекордных 50,6 млрд рублей, чистая прибыль за первое полугодие увеличилась более чем в 13 раз, до 2,6 млрд рублей, а свободный денежный поток достиг 7,7 млрд рублей. Компания повысила прогноз чистой прибыли на 2026 год до 4,5–6,5 млрд рублей с прежних 3,4–6 млрд рублей. На этом фоне акции ВИ.ру сегодня прибавляли более 4%.

До конца торгов ожидаю индекс Мосбиржи в диапазоне 2070–2140 пунктов. Ориентир по Brent составляет $88–91 за баррель, по Urals - $84–87. Доллар может остаться в диапазоне 84,5–86 рублей, евро - в районе 97,5–100 рублей, юань - в области 12,45–12,80 рубля.