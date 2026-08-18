Freedom Global: Индекс Мосбиржи балансирует в коридоре 2000-2100 пунктов

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В понедельник, 17 августа, российский фондовый рынок провёл весь торговый день в минусе. Номинированный в рублях индекс Московской биржи к вечеру упал на 1,96%, опустившись в область чуть ниже 2100 пунктов, а долларовый РТС - на 2,5%. Геополитическая риторика, особенно в отношении украинского вопроса, продолжает обостряться, это сильно уменьшает шансы на разрешение конфликта дипломатическим путём и продолжает мотивировать «медведей» продавать российские акции. В Евросоюзе анонсировали новый «беспрецедентный» пакет санкций против российского бизнеса, который может быть утверждён, по заявлениям из Брюсселя, уже этой осенью.

Корпоративные новости остаются противоречивыми. Сезон летних отпусков пока тоже не благоприятствует росту рынка, так как многие россияне в это время предпочитают продавать акции и приобретать валюту. Одновременное падение курса рубля также снижает привлекательность рублёвых активов. Индекс Мосбиржи пока ещё балансирует в коридоре 2000-2100 пунктов. Если индекс упадёт ниже 2000 пунктов, это может стать началом нового этапа движения рынка вниз.

Цена Brent сегодня на вечерних торгах выросла на 0,3% до $88,77 за баррель. Фактический ультиматум Тегерана Вашингтону относительно выполнения иранских условий перемирия вызывает на нефтяном рынке ожидания новой эскалации конфликта, что способствует росту цены. Мы по-прежнему ожидаем динамику цены нефти Brent на этой неделе в рамках $85-90 за баррель.

Лидерами роста оказались акции «НоваБев» (+1,5%), МКБ (+1,2%), «ВИ.ру» (+1,17%), «Русала» (+1%).

Лидерами понижения на рынке были акции ГТМ (-12,1%), «ВУШ Холдинга» (-7%), Группы Астра (-6,9%), «Диасофта» (-5,9%).

Акции «НоваБев» (+1,5%) выросли, скорее всего, в ожидании сильных финансовых результатов группы компаний по МСФО за 2 квартал 2026 года, поскольку опубликованные в июле операционные результаты группы за 2 квартал оказались очень успешными.

Акции ГТМ (-12,1%) упали, скорее всего, в связи с тем, что Арбитражный суд принял к производству дело о банкротстве компании, у которой ещё раньше были заведены на крупнейшую дочернюю компанию и мажоритарного акционера. Поэтому неудивительно, что инвесторы изо всех сил стараются избавиться от акций проблемного эмитента.

Из корпоративных новостей обратим внимание на опубликованные сегодня финансовые результаты компании «ВИ.ру» по МСФО за 1 полугодие 2026 года. В 1 полугодии 2026 года выручка эмитента увеличилась на 3,2% г/г до 89,6 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась в 13 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,6 млрд рублей, за счёт роста клиентской базы и доходов в сегментах В2В и В2С, контроля над операционными расходами и снижения финансовых расходов на фоне уменьшения долговой нагрузки. Менеджмент компании повысил прогноз чистой прибыли по МСФО на 2026 год на 10-30% до 4,5-6,5 млрд руб. Акции «ВИ.ру» сегодня выросли в цене на 1,17% до 74,32 руб. Эти бумаги могут быть интересны для долгосрочной покупки, но их небольшая ликвидность может стать одним из ключевых рисков для акций эмитента.

Рубль торговался разнонаправленно к разным валютам. Биржевой курс пары CNY/RUB снизился на 13 коп., до 12,61 руб. Пара USD/RUB, наоборот, выросла на 70 коп., до 84,95 руб., а пара EUR/RUB - на 97 коп., до 98,41 руб.

Мы считаем, что завтра индекс Мосбиржи может показать динамику в коридоре 2000-2100 пунктов. Ожидаем по курсам доллара, евро и юаня: 84–86 руб., 97–99 руб. и 12,3–12,7 руб. соответственно.