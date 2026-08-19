Freedom Global: Фондовый рынок возобновил рост после потерь

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Во вторник, 18 августа, российский фондовый рынок, открывшись в достаточно уверенном плюсе, наращивал темпы роста вплоть до закрытия торгов, хотя перед закрытием инвесторы начали фиксировать внутридневную прибыль, что немного замедлило темпы роста индексов. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 1,9%, поднявшись выше 2130 пунктов, а долларовый РТС - на 1,7%.

Фондовый рынок сегодня показал рост впервые за последние четыре торговых дня после потери более 10% стоимости по индексу Мосбиржи. В основном рынок вырос на сильных корпоративных новостях и новостях о международном сотрудничестве России с дружественными странами. Возможно, что в котировках уже начинают отражаться ожидания успешных для российского бизнеса итогов Восточного экономического форума, который пройдёт в первые дни сентября во Владивостоке. Также рынок, похоже, вновь реагирует на мощно выросшие нефтяные цены. На вечерних торгах цена нефти Brent выросла на 1,1% до $91,86 за баррель.

Лидерами роста сегодня стали акции МКБ (+15,7%), видимо, после завершения сделки присоединения Дальневосточного банка в первой декаде августа и на ожиданиях позитивных результатов от консолидации итогов работы банка в отчётности по МСФО за 3 квартал. Лидерами понижения оказались акции Газпром нефти (-1%), возможно, на фоне неопределённости относительно финансовых результатов по МСФО и будущих дивидендов за 1 полугодие 2026 года.

Рубль продолжил движение вниз медленными темпами. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 11 коп., до 12,61 руб. Пара USD/RUB подросла на 6 коп., до 85,01 руб., а пара EUR/RUB - на 8 коп., до 98,44 руб.

Мы считаем, что завтра индекс Мосбиржи будет показывать движение в диапазоне 2120-2220 пунктов. Прогнозируем значения курсов доллара, евро и юаня к рублю: 84–86 руб., 97–99 руб. и 12,4–12,7 руб. соответственно.