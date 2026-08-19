Freedom Global: Индекс Мосбиржи растет при поддержке дорогой нефти

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи утром 19 августа растет на 0,77%, до 2164,68 пункта. Российский рынок продолжает восстанавливаться после сильной распродажи конца прошлой недели и понедельника. При этом говорить о полноценном развороте пока рано, поскольку геополитика остается главным источником волатильности.

Внешний фон скорее поддерживает покупателей. Нефть удерживается около многомесячных максимумов, а рынок продолжает оценивать риски для морских перевозок и неопределенность вокруг Ормузского пролива. При этом отсутствие заметного прогресса в переговорном процессе ограничивает восстановление отечественных акций. В начале недели именно геополитическая неопределенность стала одной из основных причин нового снижения рынка.

Стоимость Brent утром прибавляет 0,86%, и растет до $91,8 за баррель, WTI дорожает на 0,98%, до $84,88. Нефтяные котировки поддерживают сохраняющиеся риски для поставок через Ормузский пролив и другие ключевые морские маршруты. Urals прибавляет 1,42% и торгуется около $85,9 за баррель. Таким образом, российская нефть остается на комфортном для экспортеров и бюджета уровне. Одновременно ослабление рубля дополнительно улучшает рублевую выручку нефтегазовых компаний, поэтому дорогая нефть остается одним из главных факторов поддержки российского рынка.

Природный газ на TTF в Нидерландах дешевеет на 0,38%, до $760 за тыс. куб/м, однако остается около локальных максимумов. Рынок по-прежнему закладывает значительную премию за риск из-за ограничений поставок СПГ с Ближнего Востока и медленного заполнения европейских хранилищ. Запасы газа в ЕС в начале августа составляли лишь около 57% и находились на минимальном для этого времени года уровне.

Динамика металлов преимущественно отрицательная. Золото дешевеет на 0,7%, до $4389,7 за унцию, серебро теряет около 2%, алюминий накануне снизился на 1,3%. Медь меняется незначительно, никель дешевеет на 0,24%, олово - на 0,82%, платина и палладий также находятся в небольшом минусе.

Рубль утром продолжает слабеть. Доллар прибавляет 0,25% и торгуется около 85,21 рубля, евро растет на 0,37%, до 98,74 рубля.

В лидерах роста среди наиболее ликвидных бумаг Юнипро (+3,03%), ФосАгро (+2,93%), РУСАЛ (+1,84%), Селигдар (+1,74%) и Ozon (+0,69%).

РУСАЛ поддерживает опубликованная утром сильная отчетность за первое полугодие. Выручка выросла на 10,9% г/г, до $8,34 млрд, скорректированная EBITDA на 64% г/г, до $1,23 млрд, а чистая прибыль составила $419 млн против убытка $87 млн годом ранее. Производство алюминия увеличилось на 4,5%, до 2,01 млн тонн.

ФосАгро прибавляет перед заседанием совета директоров 20 августа, на котором должна быть утверждена отчетность по МСФО за первое полугодие.

Отдельно выделяются Группа Астра (+8,11%), Софтлайн (+5,11%) и Базис (+4,56%). По Астре и Софтлайну новых сильных сообщений утром не опубликовано, поэтому движение пока имеет преимущественно технический характер. Базис ранее представил позитивные результаты за первое полугодие. Выручка увеличилась на 30% г/г, до 2,52 млрд рублей, а компания сохранила прогноз роста выручки на 30–40% за весь год.

Среди аутсайдеров МКБ (-3,11%), Сегежа (-1,98%), АЛРОСА (-0,96%), НОВАТЭК (-0,63%) и Мечел (-0,52%).

МКБ корректируется после сильного роста предыдущих недель. Ранее бумаги поддерживали завершение присоединения Дальневосточного банка и ожидания улучшения финансовых результатов объединенной структуры.

Ценные бумаги Новатэка опускаются в цене на фоне снижения мировых цен на газ.

Главное корпоративное событие дня - отчет ЦИАН по МСФО за второй квартал и первое полугодие. В 14:00 мск компания проведет конференц-звонок по финансовым результатам. Кроме того, сегодня Банк России опубликует данные по инфляционным ожиданиям населения, а Росстат недельную инфляцию и индекс цен производителей. В США выйдут данные по запасам нефти и протокол последнего заседания ФРС.

До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2120–2200 пунктов. По Brent ориентир составляет $89-94 за баррель, по WTI $82-87, по Urals $83-88. Доллар может находиться в диапазоне 84-87 рублей, евро 97-100 рублей.