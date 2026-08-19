Freedom Global: Отчетность дала основания для повышения таргета по бумагам Циана

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global

Акции Циана на фоне боковой динамики российского рынка в целом растут на 2,9%, до 659,8 руб. Компания отчиталась по МСФО за первое полугодие и второй квартал. Выручка эмитента за апрель – июнь увеличилась на 23% в годовом выражении (г/г), до 4,425 млрд руб., а за полугодие поднялась на 21% г/г, до 8,32 млрд руб., что превзошло наши ожидания примерно на 2,4%.

Смягчение монетарных условий в отчетном периоде привело к снижению процентных ставок по рыночной ипотеке и, соответственно, к росту продаж на вторичном рынке в столичных регионах. Продажи нового жилья продолжают зависеть от спроса на льготные ипотечные программы. Позитивными драйверами для доходов компании стали в первую очередь выручка от размещения объявлений и лидогенерации.

Скорректированная EBITDA Циана во втором квартале выросла на 60% г/г, до 1,38 млрд руб., а в первом полугодии — на 68%, до 2,72 млрд руб., с рентабельностью 31% и 33% соответственно, что соответствует повышению на 7-9 процентных пунктов. Этому способствовали двузначный рост выручки при увеличении операционных расходов за квартал и полугодие лишь на 7% и 4% г/г.

Чистая прибыль Циана во втором квартале выросла на 32% г/г, до 1,04 млрд руб., а в первом полугодии показатель удвоился, достигнув 2,045 млрд руб. Кроме опережающей расходы динамики доходов компании, это связано с отсутствием прошлогодней статьи издержек на редомициляцию.

Денежный поток Циана на 30 июня составил 2,39 млрд руб., увеличившись на 1,3% г/г. В связи со спецификой бизнеса компания не реализует масштабных инвестпрограмм и может позволить себе распределять дивиденды и проводить обратный выкуп акций.

Чистый долг Циана за полугодие был отрицательным, долговая нагрузка у компании очень низкая, что также способствует выплате регулярных дивидендов. В текущем году компания планирует дополнительно распределить по 30 руб. на акцию.

В собственный прогноз на 2026 год по-прежнему закладывается повышение выручки на 17–22% при рентабельности по EBITDA не менее 30%. Мы предполагаем, что в условиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ, улучшения ситуации на рынке недвижимости и сильных операционных показателей за первое полугодие результат будет ближе к верхней границе этого гайденса. Ориентир по скорректированной EBITDA на текущий год пересмотрели вверх на 6%, по чистой прибыли — на 12%. В этой связи повышаем целевую цену по акции Циана на 6% — с 700 до 740 руб. в годовом горизонте, сохраняя рейтинг «держать» с учетом высокой волатильности и рисков сектора недвижимости и classifieds (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).