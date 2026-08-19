Freedom Global: Российский рынок перешел в режим консолидации

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индексы Мосбиржи и РТС днем 19 августа снижаются на незначительные 0,04% каждый — до 2147,26 и 794,27 пункта соответственно, а индекс голубых фишек опускается на 0,14%. После заметного восстановления накануне рублевый бенчмарк пока не может закрепиться выше 2150 пунктов. Поддержку покупкам оказывают высокие цены на нефть и продолжающееся ослабление рубля. При этом многие участники торгов сохраняют осторожность с учетом масштабной распродажи прошлой недели и отсутствия позитивных сигналов со стороны внешней политики. Мировое инвестсообщество ждет публикации протоколов июльского заседания ФРС, а рост нефтяных цен усиливает опасения по поводу ускорения глобальной инфляции.

Brent дорожает на 1,31%, до $92,21 за баррель, WTI — на 1,43%, до $85,26, Urals — на 1,61%, до $86,06. Поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать ситуация вокруг Ормузского пролива. Полноценное восстановление судоходства пока не произошло, а участники рынка закладывают в цены риск сохранения перебоев с поставками. Газ на европейском хабе TTF после продолжительного роста корректируется на 0,79%, до $757,3 за тыс. куб. м, однако остается около локальных максимумов.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах растет на 0,31%, до 85,26, пара EUR/RUB повышается на 0,54%, до 98,91. Пара CNY/RUB на Мосбирже дорожает на 0,43%, до 12,65.

На рынке металлов сегодня преобладает умеренное снижение. Золото дешевеет примерно на 0,3%, до $4408 за унцию, серебро теряет около 1,35%, медь снижается на 0,8–1,1%. Палладий дешевеет примерно на 0,4%, платина торгуется в нуле. Никель дорожает примерно на 0,5%.

В лидеры роста вышли Группа Астра (+7,28%), ПИК (+2,53%), ФосАгро (+2,40%), Интер РАО (+1,75%), Юнипро (+1,72%) и Аэрофлот (+1,33%).

Вчера появились сообщения о запуске двух проектов Группы Астра в Юго-Восточной Азии, видимо, данная новость и стала позитивным драйвером для ценных бумаг компании.

ФосАгро прибавляет 2,40% в преддверии публикации отчетности за первое полугодие по МСФО, запланированной на 20 августа. Инвесторы рассчитывают на заметное улучшение показателей во втором квартале благодаря восстановлению мировых цен на фосфорные удобрения.

В список аутсайдеров вошли МКБ (-6,72%), Сегежа (-3,42%), Самолет (-3,19%), Алроса (-2,83%) и Мечел (-2,75%).

Для МКБ и Самолета снижение во многом выглядит фиксацией прибыли после вчерашнего роста на 6,6% и 8,5% соответственно.

Сегежа и Мечел также корректируются после отскока, при этом интерес к их акциям по-прежнему ограничивают высокая долговая нагрузка.

Отдельный негативный инфоповод сегодня появился у Алросы: экспорт российских алмазов в Индию в первом полугодии сократился почти вдвое в натуральном выражении, а в июне падение оказалось еще более сильным. Это усиливает опасения относительно спроса на продукцию компании и оказывает дополнительное давление на котировки ее акций.

Главным корпоративным событием дня стала отчетность ЦИАН за второй квартал и первое полугодие. Во втором квартале выручка компании выросла на 22,8% г/г, скорректированная EBITDA повысилась примерно на 60% г/г с рентабельностью показателя более 31%. Компания также подтвердила прогнозы на 2026 год. Драйверами роста выручки стали увеличение продаж жилья на вторичке, что привело к росту доходов от размещения объявлений у Циана, а EBITDA выросла благодаря росту выручки и очень слабому росту операционных расходов. Мы сохраняем рекомендацию «держать» и повышаем таргет до 7400 руб. на фоне очень сильных финансовых результатов (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).

Во второй половине дня выйдут данные Росстата по индексу цен производителей и потребительских цен. Эта информация наряду с релизом протокола июльского заседания FOMC и статистикой запасов нефти в США способны усилить волатильность на сырьевом и фондовом рынке.

Наш прогноз для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 2120–2180 пунктов. Актуальный коридор для котировок Brent: $90–94 за баррель, для Urals: $84–88. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю: 84,5–86,5, 97,5–100 и 12,45–12,85 соответственно.