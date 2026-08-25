«Альфа-Капитал»: Доллар превысил 84 рубля, валюта оказался под давлением экспортных и геополитических рисков

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Банк России установил официальные курсы на вторник, 25 августа: доллар — 83,2878 рубля (+36,67 копейки к 24 августа, +0,44%), евро — 97,4384 рубля (+57,83 копейки, +0,60%), юань — 12,3853 рубля (+5,10 копейки, +0,41%). В фиксинг отложилось вчерашнее умеренное ослабление рубля на внебирже после укрепления на прошлой неделе. Сегодня утром движение продолжается: доллар торгуется у 84,21 (+0,97% к вчерашнему закрытию, +1,11% к официальному курсу), евро — у 98,17 (+0,94%, +0,75% к курсу ЦБ), юань — у 12,53 (+0,94%, +1,13% к курсу ЦБ). Премия остаётся в пределах структурной нормы для всех трёх пар. Ключевой фактор утреннего движения — сочетание продолжающихся покупок валюты Минфином и сузившегося предложения со стороны экспортёров на фоне логистических ограничений в Чёрном море.

На межбанке участники утром закладывают в котировки эффект от сокращения экспортного предложения. По данным «Коммерсанта», российские металлурги сокращают отгрузки на экспорт из-за рисков в Чёрном море, а альтернативные логистические маршруты невыгодны из-за дорогой логистики. Дополнительное давление на настроения инвесторов оказали атаки беспилотников по логистическим центрам Ozon 22–24 августа: бумаги компании обвалились более чем на четверть, индекс Мосбиржи в понедельник закрылся на 2071,20 пункта (-2,99%), РТС — на 783,40 пункта (-3,41%). Сегодня утром рынок частично отыгрывает потери — расширенная сессия IMOEX растёт на +0,89%, до 2089,67 пункта, акции Ozon прибавляют около 3%. Этот эпизод добавляет инфраструктурную премию к рискам для российских активов в целом.

Юаневая ликвидность после провала в середине месяца резко нормализовалась: по данным Мосбиржи, ставка RUSFAR CNY 24 августа опустилась до 0,58% годовых при объёме операций около 2,24 млрд юаней — против 0,98% в пятницу, 21 августа, и это минимум за последние недели.

Геополитический фон остаётся напряжённым. Минфин США 24 августа ввёл санкции против почти 60 связанных с Ираном организаций, физлиц и судов в рамках объявленной главой ведомства Скоттом Бессентом операции «Экономический изгой». Вашингтон даёт понять, что торговые партнёры Тегерана должны готовиться к вторичным ограничениям. В ответ представители КСИР пообещали удары по энергетической инфраструктуре США и их союзников в случае продолжения давления. Эта эскалация поддерживает общую санкционную и геополитическую премию, закладываемую участниками рынка.

Индекс доллара DXY утром держится у 98,9–99,0 пункта, EUR/USD — у 1,1658–1,1671, вблизи трёхмесячного максимума, но пара уже несколько раз не смогла закрепиться выше отметки 1,17. Ослабление доллара последних недель обусловлено не столько сменой риторики ФРС, сколько операциями на рынке гособлигаций — Минфин США на этой неделе анонсировал операцию по уплощению кривой доходности и рассматривает использование до триллиона долларов с общего казначейского счёта для выкупа долгосрочных трежерис. Доходность десятилетних гособлигаций Германии тем временем обновила максимум за 15 лет, что удерживает давление на европейский долговой рынок. При этом предварительная оценка ВВП Германии за второй квартал вышла лучше прогноза (+0,3% кв/кв против ожидавшихся +0,2%), что поддержало евро в начале сессии. Днём выйдет индекс делового климата Ifo.

Риск-аппетит на глобальных площадках накануне был смешанным: S&P 500 закрыл понедельник на 7652,86 пункта (-0,28%), Nasdaq 100 — на 29023,18 пункта (-0,97%) на фоне распродажи в бигтехе перед отчётностью Nvidia в среду, DAX — на 26106,60 пункта (-0,11%).

Brent торгуется у 91,3 доллара за баррель (около -1% за сутки), откатываясь в ожидании подробностей новых санкций против Ирана. Дополнительным долгосрочным фактором для нефтяного рынка стало заявление председателя совета директоров Sinopec Хоу Цицзюня о том, что пик потребления нефти в Китае, вероятно, уже пройден — компания ранее ожидала его не раньше 2027 года.

Наиболее вероятный сценарий на ближайшее время — продолжение плавного ослабления рубля с консолидацией USD/RUB в диапазоне 83,0–85,0 рубля. К верхней границе может давить раскрытие деталей новых санкций против Ирана или новые удары по экспортной и логистической инфраструктуре, к нижней — признаки активизации продаж валюты экспортёрами. Днём стоит следить за индексом делового климата Ifo в Германии, данными по потребительскому доверию и продажам нового жилья в США, а вечером — за запасами нефти по данным API и отчётностью Zoom Video — эти данные способны задать тон сентименту перед стартом симпозиума в Джексон-Хоуле.