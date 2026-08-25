Freedom Global: Прибыль Займера сократилась вдвое

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Займер во втором квартале показал смешанные результаты. С одной стороны, чистая прибыль выросла на 10,8% кв/кв, до 484 млн руб., с другой — в годовом выражении она упала на 48,8%, а за первое полугодие сократилась на 50,5%, до 920,5 млн руб. Для инвесторов это важный сигнал, так как бизнес постепенно стабилизируется, но до показателей 2025 года далеко.

Главная проблема эмитента — динамика процентных доходов. Во втором квартале они снизились на 14,7% г/г, до 4,54 млрд руб. Чистая процентная маржа после отчислений в резервы сократилась на 4%, до 2,72 млрд руб. При этом комиссионные доходы выросли на 65%, до 734 млн руб., частично компенсировав снижение процентных доходов.

На результат также влияет банк Евроальянс, который в отчетном периоде принес группе убыток 211 млн руб. Без учета этого банка прибыль Займера составила бы 695 млн руб. против 484 млн руб. по группе. Это одновременно и проблема, и потенциальная точка роста, так как по мере выхода банка на прибыльность давление на консолидированный результат должно снижаться.

Дополнительным фактором давления остаются регуляторные ограничения. С 1 апреля 2026 года максимальная переплата по новым краткосрочным займам была снижена со 130% до 100% от суммы займа. Кроме того, Банк России продолжает ограничивать выдачи заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

При этом дивидендная история остается достаточно привлекательной. Совет директоров рекомендовал выплатить 4,86 руб. на акцию, или 486 млн руб., — практически всю квартальную прибыль. При котировке около 137,4 руб. это дает около 3,5% дивидендной доходности только за квартал.

Капитализация Займера сейчас составляет около 13,7 млрд руб. На IPO в 2024 году акции оценивались в 235 руб., то есть рыночная стоимость компании с момента выхода на биржу сократилась примерно на 42%.

На наш взгляд, акция Займера интересна прежде всего как дивидендная история (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией), а рассчитывать на быстрое возвращение к прибыли 2025 года пока рано. Ключевыми факторами для переоценки станут восстановление процентных доходов Евроальянса, снижение убытка и способность эмитента развивать комиссионный бизнес без ухудшения качества портфеля.

Подтверждаю свой таргет в 160 рублей за акцию на горизонте 9-12 месяцев (является ИИР).