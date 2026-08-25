Freedom Global: ДОМ.РФ увеличил чистую прибыль на 44%

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global:

ДОМ.РФ представил сильные результаты за семь месяцев, по которым можно достаточно уверенно прогнозировать выполнение годового плана.

Наиболее позитивным моментом стала прибыль в объеме 67 млрд руб., или 57% от планового показателя за год на уровне 117 млрд. В июле компания заработала около 10 млрд руб., сохранив высокие темпы роста доходов.

Чистые процентные доходы банка выросли на 26%, до 104,7 млрд руб., чистые комиссионные доходы повысились на 52%, до 27,6 млрд. При этом расходы на резервы практически не изменились, а стоимость риска сохранилась на уровне 0,7%. CIR снизился до 23,8%, что говорит о сохранении высокой эффективности бизнеса. Объем корпоративного кредитования с января по июль увеличился на 12%.

Для оценки акции важно, что при ее стоимости около 2094 руб. наличии 179,9 млн бумаг капитализация эмитента составляет примерно 377 млрд руб.

С учетом прогнозной прибыли в размере 117 млрд руб. форвардный P/E находится около 3,2. P/B — около 0,77, то есть рынок оценивает ДОМ.РФ с дисконтом примерно 23% к балансовой стоимости. При этом прогнозный ROE составляет 23,4%.

На наш взгляд, такой дисконт выглядит чрезмерным для компании, которая наращивает прибыль двузначными темпами, показывает ROE выше 23% и одновременно успешно развивает комиссионный бизнес.

Наш таргет по акции ДОМ.РФ — 2500 руб., что предполагает потенциал роста около 19%, рейтинг «покупать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией). При такой цене P/E составит около 3,8, а P/B будет все еще примерно 0,9, то есть оценка останется достаточно умеренной.

На коррекциях возможен пересмотр целевой цены вверх, в связи с чем есть смысл наращивать позицию по бумагам этого перспективного, по нашему мнению, эмитента.

Среди рисков инвестиций в ДОМ.РФ высокая стоимость фондирования и сохранение жесткой монетарной политики в России, а также возможное ухудшение качества кредитного портфеля на фоне охлаждения экономики. Впрочем, последняя отчетность этих рисков не подтверждает.