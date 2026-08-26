Freedom Global: Сильные результаты позволили Озон Фармацевтике рекомендовать дивиденд

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global

Акции Озон Фармацевтики с начала торгов 25 августа поднялись на 3,7%, до 43,07 руб., при боковой динамике на российских фондовых площадках.

Компания отчиталась по МСФО за первое полугодие ростом выручки на 12% в годовом выражении (г/г), до 14,8 млрд руб. Менеджмент компании объясняет рост выручки постепенным восстановлением конечного потребления и увеличением закупочной активности дистрибьюторов и аптечных сетей. Объем продаж лекарственных препаратов (с учетом НДС) повысился на 14% г/г в денежном выражении, но при этом снизился на 3% г/г в натуральных единицах, хотя динамика оказалась аналогичной динамике всего рынка в натуральном выражении. Скорректированная EBITDA Озон Фармацевтики выросла на 33% г/г и достигла 5,8 млрд руб., а чистая прибыль повысилась на 90% г/г, до 3,25 млрд руб. Такие результаты стали возможными благодаря снижению себестоимости продаж на 1,5% г/г при одновременном росте выручки (+12% г/г) и операционной прибыли (+23% г/г, до 4,9 млрд руб.). Свободный денежный поток компании увеличился в 5,8 раза, достигнув 4,5 млрд руб.

Чистый долг эмитента сократился на 42%, коэффициент NetDebt/EBITDA — с 0,8 до очень комфортных 0,4. Полагаем, что результаты Озон Фармацевтики могли быть и выше, но рост выручки для быстроразвивающейся компании оказался достаточно умеренным, чему помешало снижение продаж лекарственных препаратов в натуральном выражении из-за повышения цен.

Менеджмент по-прежнему прогнозирует рост выручки в 2026 году на уровне 15–25% и намерен удерживать долговую нагрузку ниже единицы. Совет директоров рекомендовал выплатить за первое полугодие дивиденд в размере 0,49 руб. на акцию. Внеочередное общее собрание акционеров должно принять решение по этой рекомендации 17 сентября. Если оно будет положительным, реестр для получения выплаты закроется 29 сентября, то есть владеть бумагами компании нужно не позднее 28 сентября. Полугодовая доходность дивиденда составит достаточно скромные 1,1%, но сам факт распределения прибыли говорит о высоком уровне корпоративного управления. Результаты Озон Фармацевтики в целом совпали с нашими ожиданиями, ориентиры по итогам года оставляем без изменений.

Мы подтверждаем целевую цену по акции Озон Фармацевтики на уровне 56 руб. в годовом горизонте с рейтингом «покупать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).