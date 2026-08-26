Freedom Global: МТС Банк отчитался за полгода лучше ожиданий 

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global:

Акции МТС Банка с начала торгов 25 августа поднимаются на 1,03%, до 887 руб., при умеренно негативной динамике на российском рынке. Эмитент представил позитивные результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2026 года.

Чистая прибыль банка за квартал и полугодие увеличилась на 90% в годовом выражении (г/г) и более чем вдвое — до 4,7 млрд и 7,2 млрд руб., превысив консенсус примерно на 3% и 10% соответственно. Динамика показателя была обусловлена ростом чистых процентных доходов до отчисления в резервы на 35% и 48% за квартал и полугодие — до 14,4 млрд и 28,7 млрд руб. соответственно за счет расширения клиентской базы и снижения процентных ставок. Также увеличению прибыли способствовало повышение чистой процентной маржи (NIM) при отставании роста издержек от роста чистых процентных доходов.

Чистые комиссионные и иные непроцентные доходы МТС Банка за полугодие увеличились на 28% г/г, до 10,2 млрд руб., а по итогам последнего квартала — на 22% г/г, до 5,9 млрд руб. Совокупный кредитный портфель за шесть месяцев вырос на 0,3%, до 339,7 млрд руб. под влиянием более низких процентных ставок, а с апреля по июнь увеличился на 3,6% в квартальном сопоставлении. Портфель ценных бумаг банка за полугодие сократился на 21%, до 238,4 млрд руб., на фоне снижения котировок гособлигаций. При снижении процентных ставок до конца года переоценка портфеля госбондов может оказать дополнительное позитивное влияние на чистую прибыль. При этом показатель будет под давлением, если Банк России поставит смягчение монетарных условий на паузу или перейдет к их ужесточению.

Мы оцениваем результаты МТС Банка по международным стандартам как сильные, поскольку рост показало и кредитное, и некредитные направления банка, а ставка на диверсифицированную модель бизнеса себя оправдывает. В то же время нельзя не отметить, что бизнес-модель МТС Банка по сравнению с конкурентами, делающими ставку исключительно на доходы от кредитования и комиссий, является более рискованнойи зависит, кроме общих банковских рисков, еще и от конъюнктуры рынка ценных бумаг и умения менеджмента управлять операционными расходами диверсифицированного финансового института. С учетом действующей дивидендной политики мы ожидаем, что по итогам 2026-го компания распределит среди акционеров не меньше, чем годом ранее, или от 96,12 руб. на акцию.

Мы подтверждаем целевую цену 1700 руб. по долевым бумагам МТС Банка на горизонте года и рейтинг «покупать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).