Freedom Global: Фондовый рынок застопорился на непредсказуемой геополитике

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В среду, 26 августа, российский фондовый рынок открыл торги на премаркете падением. Индекс Московской биржи в моменте теряет около 0,8%, находясь чуть ниже 2100 пунктов, торги на основной сессии, вероятнее всего, тоже откроются на негативной территории. Накануне индекс Мосбиржи вырос на 2,22%. Повышательная коррекция на рынке акций во вторник была очевидно связана с несколькими дипломатическими визитами в Россию высокопоставленных дипломатов и чиновников из западных стран, прежде всего, внимание фондового рынка привлек неожиданный визит в Москву главы американского ЦРУ Джона Рэтклиффа. Однако Рэтклифф во вторник также молниеносно улетел из российской столицы, как и прилетел. О целях и итогах путешествия главы ЦРУ в Россию официально не сообщалось, хотя поздно вечером вторника в Кремле опровергли сообщения некоторых американских СМИ о том, что Рэтклифф якобы прилетал на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

На российском фондовом рынке, видимо, многие инвесторы поверили западным СМИ, утверждавшим, что глава американских спецслужб проделал столь дальний путь до Москвы по поручению президента США в целях восстановления переговорного процесса по Украине. Но эти предположения не подтвердились, визиты других высокопоставленных лиц с Запада тоже оказались достаточно формальными. Поэтому вечером вторника индекс Мосбиржи, доходивший в течение дня почти до 2200 пунктов, эту вершину не удержал, причём остановке роста на вечерней сессии способствовало ещё и достаточно резкое падение мировых цен на нефть. Тем не менее ниже 2000 пунктов индекс пока опускаться не торопится.

Поддержку рынку оказывают выходящие сильные отчёты крупных компаний по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2026 года. Среднесрочный тренд пока ещё вверх разворачиваться не готов, но очень похоже на то, что рынок уже устал падать, так как текущие уровни котировок уже не очень благоприятны для выгодных продаж акций.

Мировые цены на нефть с утра продолжают вчерашнее падение. Цена Brent падает на 1,7% до $85,79 за баррель. Накануне в Госдепе США, как сообщают американские СМИ, заявили, что Соединённые Штаты не планируют возвращаться к активным боевым действиям против Ирана, перейдя вместо военной эскалации к экономическому давлению, хотя в Тегеране сразу же заявили, что Иран к санкциям США давно готов. Тем временем в некоторых западных изданиях появилась информация о том, что во вторник через Ормузский пролив беспрепятственно прошли уже пять торговых судов, хотя до полного восстановления свободного судоходства через пролив пока, видимо, далеко. На сегодня ожидаем динамику цены Brent в диапазоне $81–86 за баррель.

Азиатские фондовые рынки сегодня преимущественно находятся на «зелёной территории», что может быть связано с падением нефтяных цен. В лидерах роста южнокорейский индекс Kospi (+1,48%) японский индекс Nikkei 225 растёт на 0,72%, китайские индексы показывают рост на 0,8-1,3%.

Сегодня ожидается публикация отчётности Татнефти за 2 квартал и 1 полугодие 2026 года по МСФО. Полагаем, как и консенсус, что результаты могут оказаться сильнее, чем в аналогичном периоде 2025 года. Выручка Татнефти, по прогнозам консенсуса, за 1 полугодие текущего года могла вырасти на 5% г/г до 920 млрд руб., EBITDA – на 81% г/г до 260 млрд руб., чистая прибыль могла вырасти в годовом выражении примерно в 2,7-3 раза до 159-170 млрд руб. Обыкновенные акции Татнефти сегодня на премаркете немного снижаются, но, скорее всего, потому что они достаточно сильно чувствительны к изменению мировых цен на нефть. В настоящее время наша целевая цена по обыкновенным акциям Татнефти составляет 750 руб. на годовом горизонте, рейтинг - «Покупать» (не является ИИР).

С утра на падающем рынке лидером роста в противовес общему негативу выступают акции МТС. Накануне телекоммуникационный оператор сильно отчитался по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2026 года, по ряду показателей превзойдя ожидания консенсуса аналитиков. Выручка МТС во 2 квартале выросла на 9,2% г/г до 213,5 млрд руб., OIBDA – на 16,3% г/г до 84,6 млрд руб., чистая прибыль взлетела в годовом сопоставлении в 24 раза до 67 млрд руб. благодаря сильным результатам ключевых бизнес-единиц эмитента, удачному контролю над операционными расходами и полученной во 2 квартале прибыли от продажи доли в дочерней компании ООО «БИК», превысившей 21 млрд руб. Сегодня, на наш взгляд, дополнительное влияние на рост бумаг оказывают ожидания улучшений в дивидендной политике, об изменениях в которой будет объявлено в сентябре. Акции МТС сегодня на премаркете уже растут на 1,12%, в течение дня могут дойти до 184,5-185,5 руб. Мы подтвердили нашу целевую цену по акциям МТС в 270 руб. в годовом горизонте и рейтинг «Покупать» (не является ИИР).

Российский рубль начал утренние торги в негативной зоне. Сегодня в течение дня ожидаем, что пара USD/RUB проторгуется в коридоре 84-85 руб., CNY/RUB – в интервале 12,4-12,7 руб.

Мы ожидаем, что сегодня на основной сессии индекс Московской биржи может показать динамику в коридоре 2000-2100 пунктов.