Freedom Global: Норникель возвращается к дивидендам после почти трехлетней паузы

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Норникель впервые с 2023 года рассматривает возможность распределения дивидендов. Совет директоров рекомендовал по итогам первого полугодия перечислить по 1,85 руб. на акцию. Сам факт возвращения к выплатам позитивен, но их размер оказался слишком скромным, чтобы стать сильным драйвером роста котировок ГМК.

При текущей цене акций дивидендная доходность составляет около 1,5%, а общий объем выплат — примерно 28 млрд руб. Для компании масштаба Норникеля это немного. Кроме того, котировки уже заметно прибавили на ожиданиях перед заседанием совета директоров, поэтому часть инвесторов после объявления рекомендации просто зафиксировала прибыль.

На наш взгляд, упомянутую рекомендацию совдира стоит воспринимать как первый осторожный шаг к восстановлению дивидендной истории. Компания по-прежнему реализует крупную инвестиционную программу, работает при крепком рубле, высокой инфляции издержек и растущей налоговой нагрузке, поэтому менеджмент пока явно не готов возвращаться к прежним масштабам распределения прибыли.

Для акций теперь гораздо важнее, станет ли эта выплата началом регулярного дивидендного цикла и какой дивиденд Норникель сможет предложить уже по итогам всего 2026 года.

По текущим мультипликаторам акции Норникеля недооценены. P/E за последние 12 месяцев составляет около 6,2х, EV/EBITDA — 4,5–4,8х. При этом долговая нагрузка эмитента снизилась до 1,3х EBITDA. С учетом этого небольшая промежуточная выплата сама по себе нашего позитивного взгляда на бумаги не меняет.

Среднесрочный взгляд на бумаги сохраняем позитивным и подтверждаем таргет 180 руб. за акцию на горизонте 12–18 месяцев (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).