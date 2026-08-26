Freedom Global: НОВАТЭК в непростое время рекомендует промежуточные дивиденды

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Совет директоров НОВАТЭКа сегодня рекомендовал акционерам одобрить дивиденды по итогам 1 полугодия 2026 года в размере 35,5 руб. на акцию. Точно такой же размер промежуточного дивиденда одобрили акционеры НОВАТЭКа по итогам 1 полугодия 2025 года. Датой внеочередного общего собрания акционеров по вопросу об одобрении дивидендов назначено 30 сентября, датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов в случае их одобрения объявлено 12 октября. Таким образом, желающие приобрести акции для получения дивидендов должны будут купить бумаги не позднее 9 октября.

Доходность дивиденда по акциям НОВАТЭКа, исходя из текущей цены, составит 3,7% за полгода, что является не самым высоким значением дивидендной доходности, но и не самым низким, а для многих «голубых фишек» - даже достаточно высоким. Дивидендная политика НОВАТЭКа предполагает направление на дивиденды не менее 50% от величины нормализованной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящейся к основной деятельности эмитента, и неденежные статьи.

По итогам 1 полугодия 2026 года, согласно отчётности НОВАТЭКа по МСФО, нормализованная чистая прибыль корпорации составила 216,49 млрд руб., что было на 1% ниже размера совокупной чистой прибыли, относящейся к акционерам за указанный период. По всей видимости, НОВАТЭК направил на дивиденды за 1 полугодие 2026 года немного меньше половины от показателя нормализованной чистой прибыли, как это уже было по итогам 1 полугодия 2025 года, и это может означать, что доля прибыли, направленной на финальные дивиденды за 2 полугодие и за весь 2026 год, окажется больше, чем предполагает дивидендная политика, что говорит о высоком уровне корпоративного управления в НОВАТЭКе и уважении эмитента к миноритарным акционерам.

Несмотря на общий негативный фон на рынке, акции НОВАТЭКа растут, поскольку, видимо, инвесторы приветствуют рекомендацию советом директоров промежуточных дивидендов по акциям в такое непростое время.

Мы подтверждаем целевую цену акции НОВАТЭКа в 1600 руб. и рейтинг «Держать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).