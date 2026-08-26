Freedom Global: Мосбиржа в целом позитивно отчиталась за второй квартал

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global

Акции Московской биржи с начала сессии 26 августа корректируются на 0,63%, до 153,34 руб., при сопоставимой динамике российского рынка в целом.

Результаты площадки по МСФО за второй квартал и первое полугодие мы оцениваем умеренно позитивно. Операционные доходы эмитента с апреля по июнь увеличились на 6% в годовом выражении (г/г), до 32,45 млрд руб., а за полгода выросли на 14,4% г/г, до 65,7 млрд руб. Комиссионные доходы повысились на 25% и 20% г/г соответственно — до 22,27 млрд и 43,77 млрд руб. Эту динамику обеспечили приток капитала от частных инвесторов, а также расширение числа клиентских сервисов и продуктов. В структуре совокупных операционных доходов доля комиссионных поступлений по итогам квартала составила 69%, а за полугодие — 68%. Основной причиной замедления роста процентных доходов стало снижение ключевой ставки ЦБ. Процентные доходы формируют почти половину совокупного операционного дохода Мосбиржи и занимают второе место по значимости в доходной базе после комиссионных статей. При этом по статье «Доходы за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте и с драгметаллами» зафиксирован убыток около 1 млрд руб. ввиду изменения обменного курса рубля и цен драгметаллов.

На фоне медленного роста совокупных доходов операционные затраты Мосбиржи в отчетном квартале увеличились на 10% г/г, до 13,47 млрд руб., с долей 42% в объеме операционных доходов. Из-за роста издержек, обусловленного инфляционным давлением, скорректированная EBITDA Московской биржи за второй квартал выросла лишь на 6,2% г/г, до 23,2 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась примерно на 5% г/г до 15,8 млрд руб. Впрочем, последний результат оказался выше консенсуса. За полугодие чистая прибыль компании выросла на 18% г/г, до 32,93 млрд руб.

Чистый долг эмитента на 30 июня был нулевым. При более благоприятных внешних обстоятельствах и более стабильном рубле доходы биржи могли бы расти гораздо быстрее. Мы полагаем, что по итогам 2026 года компания повысит дивиденд. Тем не менее из-за неблагоприятной для российского фондового рынка конъюнктуры и санкционного давления инвестиции в акции Московской биржи становятся более рискованными. С учетом этого подтверждаем целевую цену по акции Мосбиржи в годовом горизонте на уровне 200 руб., а рейтинг с «покупать» снижаем до «держать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).