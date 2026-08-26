Freedom Global: Российский рынок корректируется вслед за нефтью

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индексы Мосбиржи и РТС теряют по 0,72%, опускаясь до 2101,9 пункта и 784 пунктов соответственно, а индекс голубых фишек снижается на 0,75%. Давление на котировки оказывает резкое снижение нефтяных котировок, корпоративный фон остается довольно насыщенным.

Brent дешевеет на 2,68%, до $84,93 за баррель, WTI теряет около 2,9% и торгуется в районе $80. Российская Urals снижается примерно на 2,5%, до $79,84 за баррель. Это негативно отражается на акциях нефтегазового сектора, препятствуя восстановлению рынка в целом.

Фьючерсы на газ на бирже TTF прибавляют около 0,9%, до $776 за тыс. за куб. м.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах растет на 0,55%, до 84,16, пара EUR/RUB поднимается на 0,5%, до 98,19. Пара CNY/RUB на Мосбирже повышается на 0,21%, до 12,52. Ослабление рубля снижает давление на котировки экспортеров, однако для полноценной компенсации негатива этого недостаточно.

Золото дешевеет примерно на 0,4%, до $4674 за унцию, серебро теряет около 0,3%. Цены на алюминий практически не меняются, медь также торгуется около уровней предыдущего закрытия. Никель слегка снижается, тогда как платина прибавляет около 0,4%, а палладий растет примерно на 0,4%.

Умеренно позитивную динамику демонстрируют АФК Система (+1,14%), МТС (+0,41%), НОВАТЭК (+0,29%), Селигдар (+0,21%) и Татнефть (ап: +0,2%).

Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал выплатить по итогам первого полугодия 35,5 руб. на акцию с закрытием дивидендного реестра 12 октября. Близкая к нейтральной реакция котировок компании объясняется тем, что размер промежуточного дивиденда фактически совпал с выплатой за первое полугодие прошлого года и сильного сюрприза для рынка здесь не произошло.

В аутсайдерах ММК (-2,35%), Норникель (-2,25%), Русал (-2,19%), ПИК (-1,97%) и Юнипро (-1,94%).

Норникель сегодня впервые с 2023 года рассматривает возобновление выплаты дивидендов. Совет директоров ГМК рекомендовал выплатить за первое полугодие 1,85 руб. на акцию, дата отсечки предложена на 12 октября. Однако сама рекомендация оказалась слабее ожиданий рынка. При текущих котировках дивидендная доходность составляет всего около 1,5%, тогда как бумаги до заседания уже заметно выросли на ожиданиях возобновления выплат. Поэтому сегодняшнее снижение выглядит прежде всего фиксацией прибыли после реализации ожидаемого события.

Для РУСАЛа дополнительным негативом остается новость об остановке экспорта глинозема из Гвинеи после аварии грузового поезда. При этом котировки алюминия сегодня почти не меняются, поэтому поддержки со стороны внешнего сырьевого рынка бумага не получает.

Корпоративный календарь сегодня очень насыщенный. Группа Астра представила результаты за первое полугодие. Выручка выросла на 17% г/г, до 7,8 млрд руб., отгрузки увеличились на 27%, до 7,3 млрд руб., чистая прибыль поднялась на 67%, до 1,1 млрд руб. Во втором квартале позитивная динамика показателей ускорилась: выручка выросла на 47% г/г, а отгрузки повысились на 42%. Скорректированная EBITDA увеличилась на 40%, до 1,8 млрд руб., на фоне замедления роста расходов. Релиз выглядит поводом пересмотреть текущую оценку акций эмитента по P/E и EV/EBITDA.

Также сегодня должны выйти результаты Henderson за первое полугодие, отчет Татнефти по МСФО за тот же период, и Фабрики ПО — за второй квартал. Московская биржа проведет конференц-звонок, посвященный квартальному отчету.

Во второй половине дня внимание инвесторов будет также сосредоточено на макроэкономической статистике. Росстат опубликует данные промпроизводства за январь – июль, недельную оценку динамики потребительских цен, статистику просроченной задолженности по заработной плате. Банк России представит комментарий по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям. В США выйдут данные ВВП, индекса личных расходов и доходов и запасов нефти.

Прогноз для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 2080–2130 пунктов. Актуальный коридор для котировок Brent: $83–87 за баррель, для Urals: $78–82. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю: 83,5–85, 97–99 и 12,35–12,65 соответственно.