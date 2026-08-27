Freedom Global: От роста фондового рынка не осталось и следа

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В среду, 26 августа, российский фондовый рынок начал торговый день с падения более чем на процент и завершил торги с таким же настроением продавать акции. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру упал на 1,6%, опустившись до отметки чуть выше 2080 пунктов, а долларовый РТС - на 1,4%.

От коррекции рынка, произошедшей накануне, не осталось и следа. Инвесторы, тоскующие по «духу Анкориджа» и достаточно формальным визитам в Россию переговорщиков от президента США, снова начали продавать акции, видимо, после того, как не подтвердились прошедшие в западных СМИ сообщения о том, что вчерашний скоропалительный визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву имел целью возобновление российско-американских переговоров по украинскому вопросу. В Кремле ещё накануне опровергли предположения зарубежных СМИ о том, что Рэтклифф встречался с президентом Владимиром Путиным, а сегодня уже президент США Трамп заявил о «рутинном» характере этой поездки.

Вышедшие сегодня и накануне сильные результаты ряда крупных российских эмитентов, в том числе Татнефти, которая первой из крупнейших нефтяных компаний представила отчёт по МСФО за 1 полугодие 2026 года, были в целом проигнорированы напуганными инвесторами, хотя и не позволили рынку просесть до ещё более низких уровней, то есть до 2000 пунктов по индексу Мосбиржи. Рекомендации промежуточных дивидендов некоторыми крупными сырьевыми компаниями за 1 полугодие текущего года тоже, скорее всего, помогли сдержать более глубокое падение фондовых индексов. Однако в целом на российском фондовом рынке «правят бал» геополитика и снижающиеся цены на нефть. На сегодняшних вечерних торгах цена нефти Brent упала на 0,5% до $86,83 за баррель после того, как президент Трамп заявил, что Ормузский пролив уже доступен для транзита через него коммерческих грузов.

Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции группы «Сегежа» (+2,7%), скорее всего, в ходе коррекции после обвала рынка и акций, входящих в одну группу компаний с МКПАО «Озон» в понедельник. Лидерами понижения оказались акции «Русала» (-4,9%), скорее всего, из-за снижения мировых цен на алюминий и сообщения о временных проблемах у компании в Гвинее после аварии поезда, перевозившего глинозём с завода «Русала».

Движение рубля вниз пока не останавливается. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 20 коп., до 12,66 руб. Пара USD/RUB выросла на 1 руб. 39 коп., до 85,09 руб., а пара EUR/RUB - на 62 коп., до 98,31 руб.

Мы полагаем, что завтра индекс Мосбиржи может показать движение в диапазоне 2000-2100 пунктов. Ожидаем коридоры по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 84–86 руб., 97–99 руб. и 12,4–12,9 руб. соответственно.