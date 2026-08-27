Freedom Global: Прибыль Черкизово выросла вдвое

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Отчет “Черкизово” за первое полугодие я оцениваю скорее позитивно. Выручка выросла лишь на 3,5% г/г, до 141,6 млрд рублей, зато скорректированная EBITDA прибавила 37,7% г/г, до 27,2 млрд, а чистая прибыль увеличилась более чем вдвое, до 14,1 млрд рублей. Причем основной плюс здесь даже не сама прибыль, а заметное восстановление рентабельности и денежного потока. Скорректированный свободный денежный поток достиг 11,3 млрд рублей против отрицательных 2,8 млрд годом ранее. Чистый долг снизился до 139,5 млрд рублей, а долговая нагрузка до 2,2 EBITDA.

При этом рост чистой прибыли на 103% выглядит эффектнее, чем состояние бизнеса в целом. Скорректированная прибыль составляет 10,1 млрд рублей, поскольку в отчетности есть переоценка биологических активов. Продажи в натуральном выражении снизились на 1% г/г, экспорт - на 10% г/г, а сама компания достаточно осторожно говорит о втором полугодии из-за стоимости топлива, дорогого финансирования и давления импорта. Именно поэтому вчерашнее снижение котировок меня не удивляет, так как рынок увидел хороший финансовый результат, но не увидел сопоставимого роста бизнеса и, вероятно, частично зафиксировал прибыль после предыдущего подъема акций.

При цене около 3 219 рублей и 42,22 млн акций капитализация Черкизово составляет примерно 136 млрд рублей. Если экстраполировать чистую прибыль первого полугодия на весь год, P/E находится около 4,8x, а по скорректированной прибыли - около 6,7x. Наш таргет в 5000 рублей на горизонте 12-18 месяцев предполагает капитализацию около 211 млрд рублей и соответствует примерно 7,5 годовой чистой прибыли или около 10,5 скорректированной, что я не считаю завышенной оценкой для Черкизово. При этом повышать цель после этого отчета я бы тоже не спешил, так как слабая динамика физических продаж и экспорта, высокая стоимость заемных денег и рост отдельных издержек пока оставляют запас для осторожности. Поэтому 5 000 рублей сохраняем без изменений с рекомендацией “держать”.