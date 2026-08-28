Freedom Global: Российские акции уже привлекательны, но покупать ещё страшно

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В четверг, 27 августа, российский фондовый рынок начал торги с небольшого падения, во второй половине дня попытался резко изменить настрой, перейдя к росту, но в конце торгов снова сменил динамику на смешанную. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 1,26%, поднявшись выше 2095 пунктов, а долларовый РТС, наоборот, упал на 0,64%.

Похоже, что российский фондовый рынок находится в смятении и напряжённом ожидании сильных внешних драйверов для роста, поскольку акции уже выглядят более чем привлекательно, но покупать ещё страшно. Главным образом, рынок смотрит на геополитику, влияние которой проявляется через новостные сообщения, причём не всегда достоверные и обрастающие слухами. Некоторые новости из западных и украинских СМИ о том, что якобы в сентябре могут состояться трёхсторонние переговоры России, Украины и США, видимо, стали определённым драйвером сегодняшнего внутридневного подъёма, несмотря на то, что в Кремле такую информацию пока не подтвердили. Вслед за этой новостью появившиеся ссылки в соцсетях и репосты публикации в одном из американских политических журналов, где утверждается, что Россия завершит СВО к середине 2027 года, могли тоже прибавить оптимизма фондовому рынку. Корпоративные новости и отчёты по МСФО, вышедшие сегодня, оказались неоднозначными, но на Московской бирже инвесторы больше обращали внимание на геополитику. Цены на нефть скорректировались вверх после падения в первой половине недели, что также повлияло на оптимистичный настрой рынка, который к вечеру немного подпортил только обвал рубля, повлиявший на падение валютного индекса РТС. На сегодняшних торгах вечером цена нефти Brent, отыграв вчерашнее падение, выросла на 0,5% до $87,38 за баррель в связи с неопределённым статусом Ормузского пролива.

Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции телекоммуникационного холдинга VEON (+12%), владельца бренда «Билайн», возможно, на ожиданиях внедрения с 1 сентября ведущими телекоммуникационными операторами России оплаты за связь в цифровых рублях. Лидерами понижения оказались акции «ВУШ Холдинга» (-2,3%), скорее всего, из-за вышедших сегодня противоречивых финансовых результатов эмитента за 1 полугодие 2026 года и опасений насчёт роста долговой нагрузки холдинга.

Падение рубля пока усиливается. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 19 коп., до 12,84 руб. Пара USD/RUB выросла на 1 руб. 94 коп., до 86,31 руб., а пара EUR/RUB - на 2 руб. 28 коп., до 100,56 руб.

Мы полагаем, что завтра индекс Мосбиржи может показать движение в диапазоне 2050-2150 пунктов. Нами ожидаются коридоры по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 85–87 руб., 99–101 руб. и 12,5–13 руб. соответственно.