Freedom Global: Индекс Мосбиржи на старте торгов вернулся выше 2100 пунктов

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи утром 28 августа растет на 0,81%, до 2110,36 пункта. Рынок отскакивает после слабой динамики предыдущих дней. Поддержку дают корпоративные новости и ослабление геополитического негатива, однако дешевеющая нефть пока ограничивает потенциал роста.

Brent утром опускается на 0,4%, до $88,17 за баррель, WTI снижается на 0,56%, до $83,06, несмотря на сохраняющуюся напряженность вокруг Ирана. Urals снижается на 2,46%, до $77 за баррель. Газ в Европе, напротив, заметно дорожает на 3,76%, до $822 за тыс. куб/м.

На рынке металлов преобладает снижение. Золото дешевеет на 0,7%, серебро - на 0,9%, никель - на 0,28%. Палладий прибавляет около 0,3%.

Рубль утром немного укрепляется. Доллар снижается на 0,1%, до 86,21 рубля, евро - на 0,16%, до 100,38 рубля.

В лидерах роста среди наиболее ликвидных бумаг Сегежа (+7,02%), Селигдар (+3,29%), МКПАО “ВК” (+2,27%), Ozon (+1,62%), РУСАЛ (+1,47%) и Русагро (5,65%).

Акции Сегежи отскакивают после вчерашнего отчета. Выручка за первое полугодие снизилась на 15,3% г/г, до 38 млрд рублей, однако чистый убыток сократился с 21,7 до 15,3 млрд рублей. Результаты остаются слабыми, поэтому пока это скорее реакция на то, что отчет оказался не хуже опасений рынка.

Селигдар растет в преддверии публикации отчетности за первое полугодие. Операционные результаты компании уже были сильными, выручка от продажи металлов выросла на 43% год к году, до 40,8 млрд рублей, производство золота увеличилось на 20%. Поэтому мы рассчитываем на заметное улучшение финансовых показателей, хотя итоговая динамика прибыли и EBITDA будет зависеть в том числе от расходов и долговой нагрузки.

Среди аутсайдеров АЛРОСА (-0,43%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,35%), Мосэнерго (-0,25%), НЛМК (-0,09%).

Свежих значимых корпоративных новостей по этим бумагам утром в новостной ленте нет.

Сегодня ожидается большой блок отчетности. Результаты должны представить РусГидро, Самолет, Совкомфлот, Русагро, ВТБ, Инарктика, SFI и ряд других компаний. Совет директоров НоваБев рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах.

До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2070-2140 пунктов. По Brent ориентир составляет $86-90 за баррель, по WTI - $81-85, по Urals - $75-80. Доллар может находиться в диапазоне 85-87 рублей, евро - в районе 99-101 рубль.