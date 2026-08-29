Freedom Global: Отчет ЛУКОЙЛа позволяет рассчитывать на двузначную доходность дивиденда

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global

Акции ЛУКОЙЛа в ходе торгов 28 августа вышли в лидеры роста, прибавляя в цене 4,45%, до 4501,5 руб., при боковой динамике рынка в целом.

Компания представила сильные результаты по МСФО за первое полугодие. Выручка ЛУКОЙЛа выросла на 8% в годовом сопоставлении (здесь и далее), до 2,06 трлн руб. Достижению этого показателя поспособствовали высокие цены на российскую нефть во втором квартале и увеличение объемов экспорта за счет высокого спроса в Китае, Индии и других государствах Юго-Восточной Азии.

Вкупе с начавшимся ослаблением рубля, уменьшением коммерческих и общехозяйственных расходов в три раза и сокращением платежей по налогам, включаемым в себестоимость, это привело к росту операционной прибыли в 2,5 раза, до 610,9 млрд руб. EBITDA на этом фоне выросла на 34%, до 815,3 млрд руб. (для сравнения: за весь 2025 год этот показатель был всего на 9% выше).

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности и относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа повысилась почти в пять раз и составила 430,9 млрд руб., а совокупный показатель от продолжающейся деятельности вырос на 52%, до 440,06 млрд руб. Таким образом, влияние убытка от зарубежных активов на этот раз не стало значимым для отчетности корпорации.

Чистый долг ЛУКОЙЛа был отрицательным, чистая денежная позиция составила 343 млрд руб. Свободный денежный поток вырос вдвое, достигнув 582 млрд руб., за счет улучшения конъюнктуры нефтяного рынка, особенно во втором квартале.

Если корпорация распределит между акционерами 100% свободного денежного потока в соответствии со своей дивидендной политикой, выплата, по нашим расчетам, составит 840 руб., а доходность — превысит 18% за полгода. Впрочем, скорее всего, фактически в виде дивиденда компания перечислит около 600–650 руб. на акцию с доходностью 13–14%.

Мы подтверждаем целевую цену по акции ЛУКОЙЛа на уровне 6 тыс. руб. в годовом горизонте с рейтингом «держать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).