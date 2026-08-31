Freedom Global: Индекс Мосбиржи начинает неделю ростом на фоне скачка цен на нефть

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи утром 31 августа растет на 0,75%, до 2130,7 пункта

Brent утром дорожает сразу на 5,34%, до $90,72 за баррель, WTI прибавляет 2,78%, до $85,72. Urals также растет примерно на 2,6%, до $79,2 за баррель. Природный газ продолжает дорожать и находится около $824 за тыс. куб. м, прибавляя более 3,6%.

На рынке металлов динамика преимущественно отрицательная. Золото дешевеет примерно на 1,1%, серебро - на 0,9%, никель - на 1,1%. Платина теряет около 1,1%, палладий - более 2%. Алюминий, напротив, прибавляет около 0,3%.

Рубль утром немного слабеет. Доллар растет примерно на 0,25%, до 86,36 рубля, евро - на 0,3%, до 100,07 рубля.

В лидерах роста среди наиболее ликвидных бумаг Россети (+4,75%), АЛРОСА (+4,27%), МКПАО “ВК” (+3,21%), Магнит (+3,06%) и ММК (+2,71%).

АЛРОСА отскакивает после сильного снижения последних недель, хотя фундаментально опубликованная отчетность остается слабой. В первом полугодии выручка компании сократилась на 33%, EBITDA - на 61%, а вместо прибыли в 40,6 млрд рублей годом ранее компания получила чистый убыток 9,5 млрд рублей. Поэтому текущий рост пока больше похож на технический отскок после перепроданности.

Магнит также восстанавливается после обновления многолетних минимумов. Свежего корпоративного драйвера для такого движения утром не появилось, поэтому здесь также можно говорить прежде всего о коррекции после сильной распродажи.

ВК продолжает отыгрывать относительно сильные результаты первого полугодия и снижение долговой нагрузки после продажи доли в Точка Банке.

Из крупных ликвидных бумаг хуже рынка выглядят привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,78%).

Сегодня корпоративный календарь насыщен. Отчеты за первое полугодие должны представить Промомед, Аэрофлот, Glorax и Аренадата, совет директоров B2B-РТС рассмотрит вопрос о дивидендах. В 15:00 также пройдет пресс-конференция Банка России по проекту основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, поэтому во второй половине дня рынок может обратить больше внимания на сигналы регулятора.

До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2100-2160 пунктов. По Brent ориентир составляет $88-93 за баррель, по WTI - $83-88, по Urals - $77-81. Доллар может находиться в диапазоне 85-87 рублей, евро в районе - 99-101 рубля.