Freedom Global: Чистая прибыль Газпрома всё ещё была под давлением крепкого рубля

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Газпром вечером в пятницу опубликовал финансовую отчётность по МСФО за 1 полугодие 2026 года, оказавшуюся неоднозначной, но в целом лучше ожиданий консенсуса. В 1 полугодии 2026 года величина выручки Газпрома зафиксировалась на отметке 5,3 трлн рублей, увеличившись на 6,3% относительно сопоставимого периода 2025 года. Ключевым фактором увеличения выручки газовой корпорации в 1 полугодии 2026 года стали поставки газа внутри страны, которые выросли на 17% в годовом исчислении, а также экспортные поставки в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» и в Европу через газопровод «Турецкий поток». Объём экспорта газа Газпром нарастил в указанном периоде на 8% г/г. Дополнительным стимулом послужил рост котировок газа и нефти на глобальной арене. Кроме того, финансовые результаты дочерней Газпром нефти также содействовали наращиванию совокупной выручки. При этом устойчивость доходной базы Газпрома в отчётном периоде обусловливалась двумя разнонаправленными факторами: с одной стороны, наращиванием отгрузок газа на внутренний рынок, а также в Китай и европейские государства по «Турецкому потоку», с другой — укреплением рубля, которое оказало сдерживающий эффект на доходы в рублёвом выражении. Особенно высокий интерес к российскому газу в ЕС демонстрировали государства юго‑восточной части континента. Укрепление национальной валюты, в свою очередь, ограничило динамику рублёвой выручки Газпрома. Из‑за крепкого рубля итоговые показатели отчётности корпорации в рублях оказались ниже, чем их долларовый эквивалент. Наши расчёты показывают, что при среднем курсе 86 руб. за доллар в 1 полугодии текущего года рост выручки Газпрома в рублёвом выражении мог составить не 6,3%, а порядка 9–10% в годовом сопоставлении.

Скорректированная EBITDA Газпрома за 1 полугодие показала рост на 28% г/г, достигнув 1,98 трлн руб., при этом во 2 квартале текущего года показатель вырос на 42% г/г до 998 млрд руб., превысив также на 1,6% результат 1 квартала. При этом чистая прибыль газового гиганта сократилась на 12% г/г до 863,9 млрд руб., что связано с неблагоприятным влиянием курсовых разниц на фоне укрепления рубля. Общее сокращение финансовых доходов Газпрома в 1 полугодии текущего года составило 2,5 раза в годовом выражении. Такой результат не мог не отразиться негативно на чистой прибыли корпорации. По нашим оценкам, свободный денежный поток Газпрома в 1 полугодии 2026 года оказался положительным и установил исторический максимум на уровне 624 млрд рублей, что в три раза превышает значение аналогичного периода 2025 года.

Несмотря на неоднозначность отдельных показателей, в годовом сопоставлении итоги работы корпорации выглядят убедительно и свидетельствуют о постепенном восстановлении доходной базы и EBITDA после сложного 2025 года. Наметившаяся в 1 квартале текущего года тенденция к сокращению выручки в годовом выражении к середине года утратила силу — при этом основным фактором, ограничивавшим наращивание доходов, выступали не внешние рыночные условия и санкционное давление, а укрепление курса рубля. Согласно нашим расчётам, по итогам 2026 года Газпром способен довести объём выручки до 11 трлн рублей, а скорректированную EBITDA — примерно до 3 трлн рублей (в соответствии с ориентирами, обозначенными руководством компании). Наш прогноз по чистой прибыли Газпрома на 2026 год варьируется в диапазоне 1,6–1,7 трлн руб., но многое будет зависеть от динамики валютного курса.

Мы подтверждаем целевую цену акции Газпрома через год на уровне 160 руб. и рейтинг акции «Покупать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).