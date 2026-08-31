Freedom Global: Индекс Мосбиржи растет на фоне дорожающей нефти и ослабления рубля

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи днем 31 августа растет на 0,92%, до 2134 пунктов. РТС прибавляет столько же и находится около 785 пунктов, индекс голубых фишек поднимается на 1,09%. После слабой динамики последних недель рынок сегодня пытается развить восстановление, причем поддержку одновременно дают цены на сырье, дешевеющий рубль и отдельные корпоративные истории.

Нефтяной фон сегодня заметно лучше, так как Urals прибавляет около 3,4% и торгуется возле $79,8 за баррель. Природный газ в Европе продолжает обновлять локальные максимумы, на хабе TTF в Нидерландах он дорожает еще примерно на 5,5%, до $838 за тыс. куб/м. Для российского рынка сочетание дорогих энергоносителей и более слабого рубля сейчас выглядит достаточно комфортным.

Рубль продолжает постепенно сдавать позиции. Доллар прибавляет 0,25% и дорожает до 86,36 рубля, евро на 0,4%, до 100,18 рубля. Юань при этом немного снижается и торгуется около 12,84 рубля.

На рынке металлов динамика смешанная. Алюминий и медь прибавляют около 0,2–0,3%, тогда как золото теряет 0,9%. Платина снижается примерно на 2,1%, палладий на 1,8%, никель более чем на 1%.

Среди лидеров роста сегодня Россети (+4,3%), РусГидро (+4,1%), АЛРОСА (+3,6%), Мечел (+3,3%) и ММК (+3,2%).

Для РусГидро драйвером роста остается сильный отчет за первое полугодие. Так, выручка выросла на 19% г/г, до 387,1 млрд рублей, а чистая прибыль почти удвоилась, до 60,1 млрд рублей.

У Мечела поддержку сектору дает сохраняющийся высокий спрос на российский коксующийся уголь в Азии, экспорт такого угля в Китай в первом полугодии вырос на 16%.

Из свежих отчетностей сегодня выделяется Промомед. Чистая прибыль за первое полугодие выросла на 84% г/г, до 2,58 млрд рублей, а ранее компания сообщала о росте выручки сразу на 76% г/г.

Аэрофлот увеличил выручку на 3,6% г/г, до 429,8 млрд рублей, скорректированная EBITDA практически не изменилась и составила 83,1 млрд рублей. При этом скорректированная чистая прибыль за полугодие упала на 88%, до 472 млн рублей, хотя второй квартал оказался заметно сильнее первого.

У Arenadata выручка выросла на 86% г/г, до 2,5 млрд рублей, а чистый убыток сократился с 0,92 до 0,34 млрд рублей. Компания при этом теперь ожидает рост выручки по итогам года не менее чем на 20%.

GloraX увеличил выручку на 45% г/г, до 27 млрд рублей, сопоставимую EBITDA на 36% г/г, до 8,6 млрд, а чистую прибыль от основной деятельности на 29% г/г, до 1,6 млрд рублей. Чистый долг/EBITDA остается повышенным, но контролируемым, и оценивается около 2,9х.

Акции Газпрома прибавляют около 2,8%, их стоимость поддерживает сразу два фактора, это сильный отчет за первое полугодие и ожидания новостей по “Силе Сибири 2”. Выручка Газпрома выросла на 6,3% г/г, до 5,3 трлн рублей, при этом чистая прибыль снизилась примерно на 10% г/г, до 933 млрд рублей. Дополнительный интерес сегодня связан с переговорами Владимира Путина и Си Цзиньпина, где, как ранее сообщал Кремль, планируется обсуждение проекта “Сила Сибири 2”.

Среди аутсайдеров сегодня Сургутнефтегаз (-0,8%), АФК “Система” (-0,9%) и МКБ (-0,4%). Отдельных сильных негативных новостей по ним сегодня не видно, поэтому снижение скорее выглядит локальной фиксацией прибыли на фоне общего роста рынка.

До конца дня ожидаю индекс Мосбиржи в диапазоне 2110-2160 пунктов. Если Urals удержится около $79-80 и не появится нового геополитического негатива, рынок может закончить день в плюсе. По доллару ориентир остается в районе 85-87 рублей, по евро - 99-101,5 рубля, по юаню - 12,6–13 рублей.