Freedom Global: Отчётность Роснефти за 1 полугодие 2026 года оказалась противоречивой: снижаем целевую цену

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Поздним вечером в пятницу госкорпорация обнародовала финансовую отчётность по МСФО за 1 полугодие 2026 года. Итоги отчётного периода и 2 квартала текущего года выглядят противоречиво. Так, выручка Роснефти выросла очень незначительно в годовом сопоставлении – всего на 0,6% и достигла 4,29 трлн рублей. При этом показатель EBITDA продемонстрировал рост на 23% г/г, до 1,3 трлн руб., а вот чистая прибыль, относящаяся к акционерам, напротив, просела на 18,4% г/г, составив 200 млрд руб. Тем не менее, уровень полученной Роснефтью в 1 полугодии текущего года чистой прибыли оказался выше консенсус‑прогноза на 2,5%. Квартальная динамика финансовых показателей Роснефти во 2 квартале текущего года оказалась такой же противоречивой, как и годовая. Относительно 1 квартала выручка Роснефти во 2 квартале выросла на 11%, однако EBITDA и чистая прибыль сократились на 22% и на 26% к предыдущему кварталу соответственно. Коэффициент «Чистый долг/EBITDA» по результатам 1 полугодия текущего года немного повысился по сравнению с началом года - с 1,5 до 1,8, но по‑прежнему, как заявляют в корпорации, остаётся ниже минимального ковенантного порога, предусмотренного кредитными соглашениями, что свидетельствует о приемлемом для эмитента уровне долговой нагрузки.

Несмотря на то, что в целом финансовые итоги крупнейшей российской нефтяной корпорации за 1 полугодие совпали с ожиданиями аналитиков, а по чистой прибыли за полугодие даже немного превзошли прогноз консенсуса, мы этими результатами разочарованы. Второй квартал текущего года для Роснефти, если сравнивать с предыдущим, был очень успешным в плане динамики выручки благодаря мощному росту цен на нефть и премии Urals к Brent в южных портах, однако в итоге за полугодие динамика выручки оказалась более слабой, чем мы ожидали. Более того, Роснефть оказалась единственной крупной нефтяной компанией, из опубликовавших отчёты по МСФО за 1 полугодие, которая по итогам полугодия сократила чистую прибыль, но на это повлияли единовременные неоперационные факторы – крепкий рубль и негативная переоценка запасов на балансе; кроме того, дополнительное давление на прибыль оказали атаки украинских БПЛА на принадлежащий Роснефти Туапсинский НПЗ. Тем не менее Роснефть, по нашему мнению, имеет основания для выплаты промежуточных дивидендов в текущем году, которые, согласно нашей предварительной оценке, составят 9,4 руб. на акцию, дивидендная доходность за полгода может составить 3%. Существенного улучшения финансовых результатов Роснефти, на наш взгляд, стоит ожидать уже в следующем году. Однако серьёзными рисками для корпорации, как и для других российских нефтяных компаний, остаются снижение цен на российскую нефть и потенциальные новые атаки на её нефтеперерабатывающие мощности.

По итогам вышедших результатов мы скорректировали прогноз выручки Роснефти на 2026 год, снизив его на 2,2%, оценку EBITDA снизили на 1%, и немного снизили (на 5%) прогноз чистой прибыли.

Мы снижаем целевую цену акций Роснефти на 7%, с 600 до 560 руб. в годовом горизонте, также понижаем рейтинг акций с «Покупать» до «Держать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).