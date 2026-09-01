Freedom Global: Фондовый рынок прибавил к вечеру темпы роста

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В понедельник, 31 августа, номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 1,4%, поднявшись выше 2140 пунктов, а долларовый РТС - на 0,5%.

Сегодняшний день на фондовом рынке можно без преувеличения назвать днём большой геополитики и макроэкономики. Открывшийся в Бишкеке саммит «Шанхайской организации сотрудничества», где президент Владимир Путин уже провёл весьма конструктивные, как сообщили в Кремле, переговоры с главами КНР и Индии, привнёс значительную долю оптимизма на рынок. Также, видимо, на рынке акций ждут важных геополитических заявлений и новостей о крупных событиях и сделках с открывающегося завтра во Владивостоке Восточного экономического форума. Однако публикация Банком России обновлённых основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы была воспринята рынком акций сдержанно в связи с тем, что инфляция может быть выше, чем ожидалось, а ключевая ставка будет снижаться медленнее, чем ожидал ранее и регулятор, и консенсус аналитиков.

Вышедшие сегодня отчёты по МСФО за 1 полугодие 2026 года ряда корпоративных эмитентов не стали большой неожиданностью, так как в этих отчётах было показано или сокращение или увеличение чистого убытка, то есть оптимистичными такие финрезультаты точно не назовёшь. А вот цены на нефть рынок обрадовали. На сегодняшних торгах вечером цена нефти Brent взлетела на 5% до $90,40 за баррель, скорее всего, в связи с новым витком эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Лидерами роста на российском фондовом рынке сегодня оказались акции «М.Видео» (+7,7%), видимо, на новостях о том, что селлеры с маркетплейсов «Озон» и Wildberries постепенно переходят на маркетплейс «М.Видео» в целях диверсификации логистики и сокращения рисков. Лидерами понижения оказались акции МКБ (-3,1%), скорее всего, в связи с продолжением фиксации прибыли после выхода сильных финансовых результатов эмитента за 1 полугодие 2026 года.

Рубль завершил август падением. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 4 коп., до 12,84 руб. Пара USD/RUB выросла на 15 коп., до 86,30 руб., а пара EUR/RUB - на 44 коп., до 100,22 руб.

По нашему мнению, завтра индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2100-2200 пунктов. Ожидаем интервалы значений доллара, евро и юаня к рублю: 85–87 руб., 99–101 руб. и 12,6–13 руб. соответственно.