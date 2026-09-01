Freedom Global: Фондовый рынок с утра демонстрирует сдержанное снижение

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Во вторник, 1 сентября, российский фондовый рынок начал торги на премаркете со сдержанного снижения. Индекс Московской биржи в моменте снижается на 0,45%, оставаясь выше 2160 пунктов, через которые днём ранее индекс легко «перешагнул», а основная сессия, вероятнее всего, может также начаться в небольшом минусе.

В понедельник индекс Мосбиржи завершил основные торги уверенным ростом на 3,02% до 2178,87 пунктов. В основном фондовый рынок вырос на политических новостях. Президент России Владимир Путин на саммите ШОС, проходящем в Бишкеке, заявил в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, что Россия движется «в направлении завершения украинского конфликта». На заявление российского президента рынок акций отреагировал восторженно, «голубые фишки» пошли в рост, хотя до этого динамика рынка в понедельник была неустойчивой.

На текущей неделе ожидается целый ряд важных геополитических событий, включая проходящий в США саммит министров финансов G20 и открывающийся сегодня во Владивостоке ежегодный Восточный экономический форум. Накануне в рамках саммита министров финансов «двадцатки» состоялась беседа министра финансов США Скотта Бессента и его российского коллеги Антона Силуанова, и хотя она оказалась достаточно «протокольной» и не была изначально нацелена на какой-либо конкретный результат в изменении взаимоотношений двух держав к лучшему, президент США Трамп, тем не менее, заявил о своих ожиданиях относительно того, что в дальнейшем из этой встречи «что-нибудь получится» в отношении завершения конфликта на Украине. Вероятно, сегодняшнее небольшое снижение индекса Мосбиржи на премаркете могло быть связано с тем, что накануне рынок ожидал от встречи министров финансов РФ и США какого-либо прорыва в области отмены или хотя бы смягчения антироссийских санкций, но прорыва не произошло. Пока индекс Московской биржи не закрепился выше 2200-2250 пунктов, о развороте среднесрочного тренда в сторону устойчивого роста говорить рано. Однако, вероятно, что важные политические события в начале текущей неделе могут способствовать краткосрочной повышательной коррекции рынка акций, тем более, что сезон отчётностей российских эмитентов за 2 квартал и 1 полугодие 2026 года по МСФО, который завершается на днях, в целом оказался достаточно успешным.

Мировые цены на нефть с утра продолжают начавшийся в понедельник мощный рост. Цена Brent растёт на 3,53% до $91,49 за баррель. Несмотря на заявления президента США Трампа о «крупнейшей сделке» с венесуэльской нефтью, которая должна позволить, по мнению Трампа, увеличить предложение нефти и снизить цены на бензин в Соединённых Штатах, нефтяной рынок, скорее всего, опасается не роста, а сокращения предложения уже в ближайшее время, так как США возобновили атаки на иранские военные объекты, а Иран ответил тем же, то есть эскалация конфликта продолжается. На сегодня ожидаем динамику цены Brent в диапазоне $89–93 за баррель.

Азиатские фондовые рынки сегодня показывают преимущественно отрицательную динамику, что связано, видимо, как с возобновившимся ростом нефтяных цен, так и со сделанными на прошлой неделе во время симпозиума в Джексон-Хоул заявлениями главы ФРС Кевина Уорша о возможности повышения процентных ставок, если инфляция не начнёт снижаться. В лидерах снижения индекс Гонконгской биржи Hang Seng (-1,07%), снижаются также индексы бирж материкового Китая, Южной Кореи и Японии.

Сегодня в России открывается Восточный экономический форум, который пройдёт во Владивостоке. Его целями являются стимулирование развитие экономики российского Дальнего Востока, а также, что не менее важно, укрепление связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом контексте он не менее значим, чем Петербургский международный экономический форум. Для фондового рынка наиболее значимым будет пленарное заседание 3 сентября, на котором ожидается выступление президента РФ Владимира Путина. Возможно, что на форуме может появиться конкретика относительно строительства газопровода «Сила Сибири-2» в Китай, а также информация о планах дальнейшего наращивания поставок трубопроводного газа из России в КНР. Соответственно, можно понаблюдать за акциями Газпрома, который недавно неоднозначно, но в целом достаточно неплохо отчитавшегося по МСФО за 1 полугодие 2026 года. По акциям Газпрома после выхода его отчётности мы подтвердили нашу целевую цену в 160 руб. на годовом горизонте и рейтинг «Покупать» (не является ИИР).

Сегодня есть смысл понаблюдать за акциями МКПАО «Озон», которые после недавних последствий атак БПЛА на его логистику сильно подешевели и выглядят даже более недооценёнными, чем акции развивающегося маркетплейса «М.Видео», которые в понедельник возглавили рейтинг лидеров роста на фондовом рынке. Накануне МКПАО «Озон» объявило о выходе маркетплейса на рынок Монголии, которая теперь станет девятой зарубежной страной, где будут доступны услуги «Озона». Сотрудничество с Монголией позволит селлерам маркетплейса значительно расширить географию продаж. Самой компании не придётся нести дополнительных затрат на логистику в этой стране, так как поставки товаров из России в Монголию будут осуществляться через национального почтового оператора, а её выход в очередную зарубежную страну значительно усиливает её позиции в Евразии как одного из региональных лидеров рынка электронной коммерции. Акции МКПАО «Озон» сегодня на премаркете уже прибавляют 0,33% на фоне слабого снижения рынка. Наша целевая цена по акциям МКПАО «Озон» составляет 4700 руб. на годовом горизонте, рейтинг - «Держать» (не является ИИР).

Российский рубль начал утренние торги с укрепления. Сегодня в течение дня ожидаем, что пара USD/RUB будет торговаться в коридоре 85-86 руб., CNY/RUB – в интервале 12,5-12,8 руб.

По нашим ожиданиям, сегодня на основной сессии индекс Московской биржи покажет динамику в коридоре 2100-2200 пунктов.