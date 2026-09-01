Freedom Global: Индекс Мосбиржи удерживается выше 2180 пунктов на фоне подорожания нефти, геополитики и ослаблении рубля

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи днем 1 сентября растет на 0,26%, до 2184,5 пункта. РТС поднимается на 0,19%, до 796,7 пункта, а индекс голубых фишек на 0,21%. После вчерашнего скачка рынка примерно на 3% темпы роста ожидаемо снизились, однако внешний фон для российских акций пока остается скорее позитивным.

Brent дорожает на 4,3%, до $92,2 за баррель, WTI - на 2,3%, до $87,7, а Urals прибавляет около 1,8% и находится возле $80,7. Природный газ в Европе также продолжает расти в цене и торгуется около $855 за тыс. куб/м. Поэтому сырьевой фон сейчас остается одним из главных аргументов в пользу роста российского фондового рынка.

Рубль при этом продолжает слабеть. Стоимость доллара поднимается на 0,61%, до 86,61 рубля, евро - на 0,43%, до 100,42, юань прибавляет почти 0,9%, до 12,87 рубля. Для экспортеров сочетание дорогого сырья и более слабого рубля выглядит комфортно.

На рынке металлов динамика преимущественно отрицательная. Золото снижается примерно на 1,4%, серебро - на 2,6%, платина - на 1,4%, палладий - почти на 2,7%. Алюминий и никель, напротив, прибавляют около 0,6%.

Среди лидеров роста сегодня Юнипро (+4,1%), Ozon (+3,5%), ФосАгро (+3,7%), Банк Санкт-Петербург (+2,3%) и МКБ (+1,8%).

В Юнипро инвесторы ждут итогов сегодняшнего заседания совета директоров, который должен рассмотреть новую редакцию дивидендной политики.

Ozon поддержала новость о запуске продаж в Монголии, и это уже девятая зарубежная страна присутствия маркетплейса.

В аутсайдерах Полюс (-4,3%), Магнит (-1,3%), Селигдар (-1,1%), Эн+ (-1%) и НЛМК (-0,7%).

На котировки акций Полюса давит снижение стоимости золота и реакция на опубликованную отчетность за первое полугодие. В промежуточной отчетности отсутствуют отчет о движении денежных средств и подробные примечания.

Селигдар также выглядит слабее рынка на фоне сегодняшней коррекции стоимости золота, хотя сама отчетность компании была достаточно сильной. Так, выручка за полугодие выросла на 47% г/г, а банковская EBITDA - на 80% г/г.

Вчера именно переговорный фактор во многом разогнал российский фондовый рынок, но сегодня этот оптимизм почти сошел на нет. На встрече с Антоном Силуановым глава Минфина США Скотт Бессент связал возможное экономическое смягчение с завершением конфликта на Украине. То есть сам диалог возобновляется, но до быстрых договоренностей все еще далеко.

В Бишкеке одновременно проходит основной день саммита ШОС. Владимир Путин проводит серию встреч с лидерами стран объединения, а накануне состоялись переговоры с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. Москва и Пекин подтвердили курс на дальнейшее расширение сотрудничества. Для рынка здесь особенно важны любые новые договоренности по энергетике и торговле с Китаем, в том числе по “Силе Сибири 2”.

Сегодня же во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум. ВЭФ пройдет с 1 по 4 сентября, а в центре повестки находятся инвестиции, инфраструктура, развитие Дальнего Востока и экономические связи со странами АТР. Поэтому в ближайшие дни от форума вполне могут появиться отдельные корпоративные драйверы роста.

До конца дня ожидаю индекс Мосбиржи в диапазоне 2160-2200 пунктов. После вчерашнего сильного роста часть инвесторов может фиксировать прибыль, но стоимость Brent выше $90, ослабление рубля и сохранение переговорной активности пока позволяют рынку удерживаться около текущих уровней. По доллару ориентир остается 86-88 рублей, по евро - 100-102, по юаню - 12,7-13 рублей.