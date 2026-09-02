Freedom Global: Индекс Мосбиржи не смог удержаться выше 2200 пунктов

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Во вторник, 1 сентября, российский фондовый рынок, открывшись в слабом и неустойчивом плюсе, в течение дня немного прибавил темпов роста, но к концу дня всё-таки сменил динамику на смешанную. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,4%, поднявшись выше 2180 пунктов, а долларовый РТС, наоборот, снизился на 0,05% на ослаблении рубля.

Саммит ШОС, проходящий в Бишкеке, сегодня выпустил декларацию, согласно которой страны, входящие в организацию, единогласно заявили о поддержке расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики. В первую очередь это заявление подразумевает расширение поставок российских энергоресурсов, в том числе, крупнейшим импортёрам. Это заявление положительно повлияло на котировки российского нефтегазового сектора, индекс Мосбиржи днём даже поднялся до 2200 пунктов, хотя удержаться выше этого уровня так и не получилось. Теперь рынок, видимо, ждёт важных новостей с открывшегося во Владивостоке Восточного экономического форума, в том числе – конкретики относительно строительства газопровода «Сила Сибири-2» в Китай. В целом можно отметить усиление «бычьих» настроений на фондовом рынке. Весомую роль в этом сыграли сильные финансовые результаты крупных компаний по МСФО за 1 полугодие текущего года и рекомендациям промежуточных дивидендов. В то же время пока индекс Московской биржи находится ниже 2200 пунктов, о развороте среднесрочного тренда наверх речи не идет.

Оптимизму на фондовом рынке также способствовал продолжающийся рост цен на нефть. На сегодняшних вечерних торгах цена нефти Brent выросла на 4,7% до $92,5 за баррель, возможно, в связи с заявлениями министра финансов США Скотта Бессента относительно возможности построить несколько нефтепроводов на Ближнем Востоке в обход проблемных Ормузского и Баб-эль-Мандебского пролива, но это будет возможно не ранее, чем через два года.

Лидерами роста на российском фондовом рынке сегодня оказались акции МКПАО «Озон» (+4,8%), скорее всего, на сегодняшней новости о выходе маркетплейса на рынок Монголии, на котором «Озон» сможет работать через национального почтового оператора. Лидерами понижения оказались акции МГКЛ (-7,3%), вероятнее всего, по причине открытого письма от ассоциации инвесторов в ЦБ РФ относительно необходимости, по мнению авторов письма, проверить качество аудита некоторых статей отчётности компании по МСФО.

Рубль начал сентябрь в отрицательной зоне. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 8 коп., до 12,92 руб. Пара USD/RUB выросла на 53 коп., до 86,83 руб., а пара EUR/RUB - на 46 коп., до 100,70 руб.

Полагаем, что завтра индекс Мосбиржи может снова двигаться в диапазоне 2100-2200 пунктов. Прогноз значений доллара, евро и юаня к рублю: 85–87 руб., 99–101 руб. и 12,6–13 руб. соответственно.