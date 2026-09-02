Freedom Global: Российский фондовый рынок открыл утреннюю сессию довольно заметным падением

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

В среду, 2 сентября, российский фондовый рынок открыл утреннюю сессию довольно заметным падением. Индекс Московской биржи в моменте падает на 0,98%, находясь чуть выше 2160 пунктов, основная сессия, скорее всего, может также начаться в отрицательной зоне. Сегодня на премаркете рынок отступил от достигнутых накануне уровней, что говорит о неуверенности «быков» относительно продолжения роста в область 2200 пунктов. Влияние геополитики на фондовый рынок очень велико. Жёсткие заявления президента Владимира Путина относительно украинского конфликта, видимо, расстроили инвесторов, ожидающих скорейшего возвращения России и США к переговорному треку по этому вопросу. Скорее всего, падение рынка акций на утренних торгах могло быть связано именно с опасениями дальнейшей эскалации и, возможно, новых санкций. Обнадёживающие заявления министра финансов РФ Антона Силуанова относительно возможности возобновления российско-американского диалога хотя бы по экономическим вопросам пока воспринимаются рынком скептически. Тем не менее, если на основных торгах индекс Мосбиржи не упадёт ниже 2150 пунктов, можно будет говорить о том, что рынок нащупал «дно», ниже которого не упадёт. Для дальнейшего среднесрочного движения вверх необходимо, чтобы индекс Мосбиржи не просто не опустился ниже отметки 2150 пунктов, а уверенно закрепился выше 2200 пунктов, но для этого, видимо, важны очень сильные позитивные инфоповоды, которых пока нет.

Мировые цены на нефть с утра продолжают ралли, которое началось в понедельник. Цена Brent растёт на 4,1% до $95,31 за баррель. Эскалация конфликта США и Ирана вокруг Ормузского пролива и обмен двух стран взаимными ударами по военным объектам снова вызывает опасения нефтяного дефицита. На сегодня ожидаем динамику цены Brent в диапазоне $92–96 за баррель.

Азиатские фондовые рынки сегодня единодушно падают, главным образом, по причине резкого роста цен на нефть. В лидерах падения – южнокорейский индекс Kospi (-3,8%) и японский Nikkei 225 (-2,9%), так как экономика Южной Кореи и Японии сильно зависима от поставок нефти, в том числе – через Ормузский пролив.

Сегодня в России - второй день работы Восточного экономического форума. Внимание рынка акций может быть фокусировано на новостях о ходе переговоров РФ и КНР относительно строительства газопровода «Сила Сибири-2». Возможно, что на завтрашнем пленарном заседании с участием президента РФ Владимира Путина будет затронута эта тема, как и тема наращивания поставок российского газа в Китай. Накануне в китайском МИД заявили, что КНР готова продолжать тесное сотрудничество с Россией в области энергетики, в том числе – в проекте строительства газопровода «Сила Сибири-2». Акции сильно недооценённого Газпрома на этой новости выросли лучше рынка, на 1,01% до 87,68 руб. за бумагу. Возможно, появление новой информации, в том числе, относительно строительства нового газопровода из РФ в Китай, может оказать существенное влияние на акции эмитента. Наша целевая цену акции Газпрома остаётся на уровне 160 руб. на годовом горизонте, сохраняется рейтинг «Покупать» (не является ИИР).

Российский рубль ещё накануне на вечерних торгах вернулся к падению, которое продолжается и сегодня на премаркете. Сегодня до конца дня ожидаем, что пара USD/RUB проторгуется в коридоре 87-88 руб., CNY/RUB – в интервале 12,8-13,1 руб., превысив психологически значимую отметку в 13 руб.

Мы ожидаем, что сегодня на основной сессии коридор значений индекса Московской биржи останется без изменений на уровне 2100-2200 пунктов.