Freedom Global: Индекс Мосбиржи снижается более чем на 1% на фоне ухудшения геополитического фона

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global

Индекс Мосбиржи днем 2 сентября снижается на 1,17%, до 2161,7 пункта. РТС опускается на 1,17%, до 785 пунктов, а индекс голубых фишек теряет 1,18%. После сильного роста в начале недели инвесторы перешли к фиксации прибыли, а дополнительное давление на рынок сегодня оказывает ухудшение геополитического фона.

Brent прибавляет около 0,1% и торгуется возле $94,7 за баррель, WTI также растет на 0,1%, до $90,3, а Urals, напротив, резко дешевеет на 4,2%, до $80,2 за баррель. Природный газ в Европе продолжает расти в цене и находится около $884 за тыс. куб/м. Поэтому сырьевой фон сегодня выглядит неоднозначно, так как дорогая Brent поддерживает нефтяной сектор, однако резкое снижение стоимости Urals этот позитив частично нивелирует.

Рубль продолжает постепенно слабеть. Стоимость доллара растет на 0,53%, до 87,28 рубля, евро снижается на 0,17%, до 100,47, юань теряет 0,13% и торгуется около 12,91 рубля. Для экспортеров ослабление рубля остается позитивным фактором, однако сегодня его недостаточно, чтобы компенсировать общее снижение российского фондового рынка.

На рынке металлов динамика преимущественно отрицательная. Золото снижается на 0,8%, серебро - на 1,5%, платина - примерно на 2%, палладий на 1,3%. Алюминий, медь и никель также теряют около 0,4-1%.

Среди лидеров роста сегодня Эн+ (+1,7%), РусГидро (+1,7%), АФК “Система” (+1,6%), Норникель (+1,2%) и Ozon (+0,9%).

РусГидро продолжает выглядеть сильнее рынка после публикации хорошей отчетности за первое полугодие. Дополнительный интерес к бумагам сохраняется и на фоне сегодняшнего заседания совета директоров, а также сразу несколько новостей с ВЭФ. Компания планирует до конца года определить стоимость строительства Нижне-Зейской ГЭС мощностью около 428 МВт, а основной объем ее инвестиций по-прежнему приходится именно на Дальний Восток. Кроме того, РусГидро продолжает расширять энергетическую инфраструктуру региона, поэтому сегодняшний рост акций выглядит не только восстановительным, но и связанным с ожиданиями новых проектов компании. Для бизнеса это позитивно в долгосрочной перспективе, хотя высокая капиталоемкость таких проектов пока остается ограничивающим фактором для переоценки стоимости акций.

АФК “Система” растет несмотря на сегодняшнее решение АКРА понизить кредитный рейтинг корпорации с AA- до A+ с сохранением негативного прогноза. При этом инвесторы продолжают отыгрывать достаточно сильную отчетность за второй квартал, где выручка выросла на 10,2% г/г, до 336,2 млрд рублей, а чистая прибыль составила около 10 млрд рублей против убытка годом ранее.

В аутсайдерах МКБ (-1,9%), Мосэнерго (-0,6%), Россети (-0,6%), Сургутнефтегаз (-0,3%) и Самолет (-0,1%).

Акции Самолета остаются под давлением после публикации отчетностей крупнейших российских девелоперов за первое полугодие. Сектор в целом выглядит слабо на фоне высокой долговой нагрузки, дорогого финансирования и охлаждения ипотечного спроса, поэтому инвесторы пока осторожно относятся к ценным бумагам компании.

По Сургутнефтегазу отдельных корпоративных новостей сегодня нет, поэтому снижение скорее связано с общей коррекцией рынка и резким падением стоимости Urals примерно на 4%.

Геополитика сегодня снова стала одним из главных факторов давления. Владимир Путин по итогам саммита ШОС заявил, что Россия выступает не за заморозку конфликта, а за его полное завершение и готова к переговорному процессу. Одновременно он назвал ряд предложений Киева неприемлемыми для российской стороны. Поэтому надежды на быстрое продвижение переговоров, которые поддерживали рынок еще в начале недели, сегодня заметно ослабли.

Саммит ШОС в Бишкеке уже завершился, однако рынок продолжает оценивать его экономические результаты. Для российского рынка одним из наиболее важных событий остаются переговоры с Китаем по энергетике. Сегодня стало известно, что проект “Сила Сибири 2” будет развиваться под названием “Сила Байкала”. Ранее по проекту уже был подписан юридически обязывающий меморандум, а его мощность должна составить 50 млрд куб/м газа в год. Для Газпрома это остается одним из главных долгосрочных потенциальных драйверов роста.

Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. Владимир Путин сегодня прибыл на ВЭФ, где проведет совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и ряд встреч с иностранными делегациями, а завтра примет участие в пленарном заседании. Поэтому в ближайшие два дня с форума могут появиться новые корпоративные и отраслевые драйверы для российского рынка.

До конца дня ожидаю индекс Мосбиржи в диапазоне 2140-2180 пунктов. После сильного роста предыдущих дней текущая коррекция выглядит закономерной, но стоимость Brent около $95 и дальнейшее ослабление рубля пока ограничивают потенциал снижения. Если нового геополитического негатива не появится, индекс может удержаться выше 2150 пунктов. По доллару ориентир остается 86,5-88,5 рубля, по евро - 99,5-101,5, по юаню - 12,7-13 рублей.

Не является ИИР.