Freedom Global: Индекс Мосбиржи до конца 2026 года будет сильно зависеть от геополитики

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global

Сегодня российский фондовый рынок достаточно сильно падает. Индекс Московской биржи теряет почти 1,3%, снижаясь до 2437,11 пункта.

Индекс в среду отступил от локальных максимумов в 2460-2470 пунктов, достигнутых в начале текущей недели. Напомним, что с начала октября главный индикатор российского фондового рынка вырос почти на 7%. Мы полагаем, что это ещё не предел, так как ближайшей целью роста для индекса является значение в 2500 пунктов. Ожидания визита в Санкт-Петербург спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся сегодня, стали важным фактором роста фондового рынка. На состоявшемся факте инвесторы, как это часто бывает, начали фиксировать прибыль, так что сегодняшняя коррекция рынка выглядит достаточно логичной.

Теперь, после сделанных сегодня и накануне важных заявлений из Кремля и американского Белого дома, у российского фондового рынка сейчас есть несколько опорных точек, исходя из которых будут формироваться ожидания до конца года и, соответственно, определяться будущий тренд индекса Мосбиржи. Такими возможными точками роста могут стать, во-первых, возобновление переговоров России и Украины при посредничестве США, которое ожидается в «десятых числах ноября». Во-вторых, ноябрьский саммит АТЭС, в ходе которого может состояться трёхсторонняя встреча президентов России, США и Китая, где будет обсуждаться и вопрос урегулирования украинского конфликта. Третьим фактором может стать декабрьский саммит G20, который пройдёт в США и к которому президент Трамп, по его словам, собирается организовать подписание соглашения о прочном мире между Россией и Украиной.

Безусловно, если украинский конфликт будет урегулирован до конца текущего года, рынок акций воспримет это событие с оптимизмом, хотя, конечно, самым принципиальным вопросом для фондового рынка является возможность полной отмены санкций против российского бизнеса и возвращение России заблокированных в Европе части золотовалютных резервов. Но вопрос о полной отмене санкций и о гарантиях безопасности для России в виде, прежде всего, официального письменного отказа НАТО принимать Украину в свои ряды, по-видимому, пока на прошедших ранее российско-американских переговорах предметно не обсуждался. Это значит, что, даже если какие-либо мирные соглашения будут подписаны, в долгосрочном периоде они могут оказаться формальными.

В любом случае, можно ожидать, что до конца октября и в ноябре фондовый рынок России будет очень волатилен. Тем не менее, сильные финансовые результаты «голубых фишек» за 3 квартал 2026 года по МСФО и рекомендации промежуточных дивидендов крупными компаниями могут в этот период оказаться краткосрочными «бычьими» драйверами для рынка акций.

Наш прогноз по индексу Мосбиржи на конец 2026 года составляет 2600-2700 пунктов в случае реализации оптимистичного сценария. Если события будут развиваться без существенных изменений, к концу текущего года индекс Мосбиржи не превысит 2500-2550 пунктов.